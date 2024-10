Negociación en marcha: Deco marca el camino con Fermín López, nuevo fichaje ya cerrado

Deco llegó al Barça para ocupar el cargo de director deportivo tras varios años como agente de diversos futbolistas. Los de la Ciudad Condal apostaron por el portugués, quien no ha acabado de caer de pie en los despachos. Aunque Joan Laporta y el resto de la directiva están contentos con él, parte de los aficionados no lo ven con buenos ojos.

El Barça no pasa por un buen momento económico y no puede permitirse grandes inversiones, así que los canteranos son la clave. Fermín López ha pasado de estar cedido en un equipo pequeño a ser la estrella de los Juegos Olímpicos. Deco, consciente de ello, está cerca de cerrar un trato con él, que servirá de precedente para otra estrella.

Fermín López, la pauta perfecta

Xavi Hernández le dio la oportunidad de demostrar lo que valía a Fermín López, que no convencía, para nada, en la Ciudad Condal. Deco está cerca de cerrar la renovación de Fermín López, quien tiene contrato con el Barça hasta 2027. El director deportivo no se ha movido mucho durante el mercado de fichajes, pero parece que ha despertado.

Deco ha tenido la suerte de que Raphinha está mostrando un nivel espectacular, pero de no ser así, el Barça no tendría extremo. Los catalanes iban tras Nico Williams, que era una oferta de mercado más que buena. Finalmente, no ha sido así, pero el dinero que no se ha gastado en fichajes se puede emplear para renovar a piezas clave.

Fermín López lo fue durante la segunda mitad de la temporada pasada y acabó siendo el segundo máximo goleador del Barça. Fuentes cercanas al club afirman que la renovación del contrato del mediocentro está cada vez más cerca. Además de la suya, hay otra que está a la vuelta de la esquina; la de Gerard Martín.

Gerard Martín causa sorpresa

El contrato de Gerard Martín finaliza en 2025, por lo que no le queda demasiado tiempo vistiendo la camiseta del Barça. El joven defensor de 22 años está teniendo minutos con Hansi Flick y no está decepcionando. Los aficionados están muy contentos con el rendimiento del lateral, que puede ayudar mucho en las rotaciones.

Está claro que Alejandro Balde es insustituible, pero Gerard Martín sirve para que el titular pueda descansar de vez en cuando. Deco ya tiene prácticamente cerrada la prolongación de contrato de Fermín López y ahora empezará con la de Gerard Martín. Es más que probable que pronto se cierre todo.