Míchel no se olvida del Barça, pide 3 fichajes para enero: Top para el Girona

El inicio de temporada del Girona está siendo un tanto irregular en Liga, y en consecuencia, Míchel ya estaría pensando en reforzar la plantilla en enero. El foco de atención del entrenador del Girona está en la plantilla del Barça, y especialmente, en 3 de sus futbolistas. Por su parte, el Barça estaría estudiando la posibilidad de cederlos para que puedan disponer de minutos de juego.

Algunos de los fichajes del Girona no están dando el rendimiento esperado, y teniendo en cuenta que el club está en 3 competiciones, la temporada es larga y muy exigente. Míchel quiere un jugador por línea, dos de ellos ya estuvieron cedidos la temporada pasada a la entidad catalana. En Girona se acuerdan y mucho del gran rendimiento de Eric García en el eje de la defensa y de Pablo Torre en la medular.

Recodemos que Eric García ya estuvo a punto de fichar definitivamente por el Girona en el mercado de verano. Finalmente, el fichaje fue abortado a última hora por Hansi Flick debido a las bajas por lesión que tenía en defensa. Aparte de los dos conocidos, habría un tercer jugador por el que Míchel suspira, Ansu Fati.

Eric García y Pablo Torre todavía tienen cabida en el Girona

Míchel sabe del gran rendimiento que Eric García tuvo en su equipo la pasada temporada y desea repescarlo. Fue el líder de la zaga del Girona y gran partícipe de los éxitos del equipo en Liga y su clasificación para Champions. El problema para Míchel es que Flick está contando con Eric en la posición de pivote tras la grave lesión de Marc Bernal.

Más factible podría ser la cesión del cántabro Pablo Torre, el cual también rindió a buen nivel en el Girona la pasada campaña. Flick le ha dado oportunidades y los minutos que ha tenido los ha aprovechado con actuaciones satisfactorias y aportando goles. Pero no tenemos que olvidar que De Jong está de vuelta, así como Gavi, lo que podría restar protagonismo para Pablo Torre a partir de ahora.

Ansu Fati, el tercer fichaje

El interés del Girona no se acabaría con Eric y Pablo Torre, Míchel también estaría interesado en incorporar a Ansu Fati para su línea atacante. Los delanteros fichados en verano, no están aportando demasiados goles y Míchel necesita refuerzos. Teniendo en cuenta que Ansu no está contando con minutos, el Barça vería con buenos ojos una salida para el canterano en el mercado de invierno.

En este caso tampoco lo tendrá fácil el Girona dado que Ansu Fati tiene varias novias. Se rumorea el gran interés del Sevilla en incorporarlo, como también suena el Porto. En las próximas semanas se espera que, tanto Barça como jugador, se sienten para analizar las diferentes alternativas que están encima de la mesa.