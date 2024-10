Mejor que Nico Williams y por el mismo precio: Raphinha da el visto bueno a su fichaje

El rendimiento de Raphinha bajo la dirección de Hansi Flick está siendo brillante y ha revitalizado su carrera en el Barça. Tras un verano lleno de rumores sobre su salida, el brasileño decidió quedarse en el club, rechazando numerosas ofertas que lo llevaban a otros destinos. La difícil situación de Raphinha había llegado a tal punto que parecía que tenía pie y medio fuera del Barça, pero su deseo de triunfar en el equipo catalán prevaleció.

Pese a sus intenciones y las muchas propuestas que rechazó, Joan Laporta y Deco estuvieron todo el verano buscando al sustituto ideal de Raphinha. Sonaron varios candidatos, pero el elegido fue Nico Williams. Sin embargo, las conversaciones no se concretaron debido a limitaciones económicas, aunque los rumores fueron constantes durante meses.

Raphinha habla sobre Nico Williams y confirma su enfado

De hecho, los comentarios sobre el fichaje de Nico Williams por el Barça dejaron a Raphinha en una posición incómoda. Algunos usuarios utilizaron la camiseta del '11' para vestir al extremo del Athletic de azul y grana, lo que molestó enormemente al brasileño, que no se ha mordido la lengua.

En la previa de Champions, Raphinha expresó su descontento sobre lo ocurrido con Nico Williams: "No me sentó bien ver una foto de Nico Williams con mi camiseta. La gente debe respetar a los jugadores del club". Este comentario demuestra que el brasileño no ve con buenos ojos la llegada de un competidor en su posición.

El Barça descarta Nico Williams: el objetivo es otro fichaje de 60 millones

Deco ha estado atento a la situación de Raphinha y ha decidido cambiar de enfoque. En lugar de seguir persiguiendo a Nico Williams, el Barça ha decidido invertir los 60 millones que habrían ido destinados a su fichaje en fichar a Álex Baena. El centrocampista del Villarreal es conocido por su gran capacidad para crear ocasiones de gol: fue el máximo asistente de las cinco grandes ligas durante la temporada pasada.

La llegada de Álex Baena podría ser un movimiento estratégico inteligente para el Barça, ya que fortalecería el centro del campo, y complementaría la línea ofensiva sin desplazar a Raphinha. Con su habilidad para proporcionar asistencias y su visión de juego, Baena también podría convertirse en un recurso valioso para Lewandowski, que estaría encantado de recibir sus pases de gol.

Además, este cambio de rumbo también alivia la presión sobre Raphinha, quien podrá concentrarse en su juego sin la preocupación de tener a Nico Williams como competidor directo. Con la llegada de Álex Baena, el FC Barcelona no solo refuerza su plantilla, sino que también muestra una clara intención de adaptarse y evolucionar con el enfoque de Flick.