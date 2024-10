Es el nuevo Thibaut Courtois y ficha por el Barça, Iñaki Peña KO histórico

Thibaut Courtois, portero titular del Real Madrid, es, indiscutiblemente, el mejor guardameta del mundo actualmente. Está claro que el Barça no podrá hacerse con el fichaje de Thibaut Courtois, pero sí que logrará cerrar la llegada del portero que está llamado a ser su sucesor. Hablamos del nuevo Thibaut Courtois, quien ya ha confirmado que quiere fichar por el Barça durante el próximo mercado de fichajes de verano, lo que evidencia el KO de Iñaki Peña.

El año pasado ya quedó bastante claro, pero durante este inicio de curso ha vuelto a confirmarse: Iñaki Peña no tiene nivel para ser el portero titular del Barça de Flick. El Barça sabe que debe empezar a preparar el terreno para cuando Ter Stegen no pueda ser titular y, por ende, se ha interesado en el fichaje del nuevo Thibaut Courtois.

Flick está enamorado de los guardametas del estilo de Thibaut Courtois y, por consiguiente, el Barça le ha cerrado el fichaje del portero que más se parece al futbolista belga. El Barça busca un portero que domine el juego con los pies y que, a diferencia de Iñaki Peña, tenga capacidad aérea para dominar el área y la zona defensiva. En definitiva, el Barça de Joan Laporta busca al nuevo Thibaut Courtois y ya lo ha encontrado en Sudamérica, donde juega una de las mayores jóvenes promesas del fútbol mundial.

¿Qué portero quiere fichar el Barça para que sea el nuevo Thibaut Courtois? Pues el Barça quiere hacerse con el fichaje de Randall Rodríguez, portero uruguayo de 20 años de edad. Rodríguez mide 188 centímetros, juega en el Club Atlético Vélez y es internacional con la Selección de Uruguay. La idea del Barça es fichar a Rodríguez para que se convierta en el portero suplente de Ter Stegen y que, con el tiempo, evolucione en el nuevo Thibaut Courtois culer.