Máxima tensión en el Barça Femenino: Pere Romeu le pide que no juegue más

La calma en el Barça Femenino parece haber terminado. Con la Eurocopa ya comenzando y en medio de los preparativos para la próxima temporada, un nuevo foco de tensión ha encendido las alarmas en el seno azulgrana. El técnico del equipo, Pere Romeu, ha lanzado un mensaje claro: hay jugadoras que no deberían jugar más por ahora.

Un verano agitado en el Barça Femenino

La planificación de la plantilla para la siguiente temporada ya está en marcha. La directiva del club trabaja a contrarreloj para cerrar salidas y fichajes. Mientras tanto, varias de las estrellas del equipo están concentradas con sus selecciones nacionales.

Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Fridolina Rolfö y Kika Nazareth son algunas de las internacionales culés que se preparan para disputar la Eurocopa. Pero no todo son buenas noticias. El estado físico de algunas jugadoras preocupa y mucho.

El caso que desató el conflicto: Fridolina Rolfö

La situación más delicada es la de Fridolina Rolfö. La sueca sufrió un esguince de tobillo que la dejó fuera del tramo final de la temporada con el Barça. A pesar de no estar totalmente recuperada, su selección ha decidido convocarla para disputar el torneo.

Esto no ha sentado nada bien en el seno del club catalán, según ha informado 3Cat,el Barça considera que Rolfö no debería jugar la Eurocopa. Su prioridad debería ser recuperarse por completo y ahí es donde entra Pere Romeu. El entrenador prefiere que la jugadora no dispute el torneo y que se centre en su rehabilitación.

Kika Nazareth, otro caso bajo la lupa

Otra situación compleja es la de Kika Nazareth, la joven portuguesa también llega a la Eurocopa tocada. A finales de temporada sufrió una ruptura del ligamento lateral de la rodilla izquierda. Aunque se ha recuperado parcialmente, en Portugal esperan que pueda participar en algún partido del torneo.

El Barça, sin embargo, observa con preocupación. Temen una recaída o una sobrecarga innecesaria. Aunque no se ha hecho pública una petición como en el caso de Rolfö, el club catalán sigue muy de cerca su evolución.

Un mensaje claro del entrenador

Pere Romeu no quiere arriesgar. Después de una temporada exigente y con el objetivo de revalidar títulos el próximo año, la prioridad es la salud de las jugadoras. Su mensaje es claro: recuperarse primero, competir después.

Esta postura choca con los intereses de algunas selecciones, que buscan contar con sus mejores piezas para el torneo. Y las jugadoras, en medio, sienten la presión de cumplir con ambos compromisos.