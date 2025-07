Tras caer estrepitosamente en las semifinales del Mundial de Clubes, Xabi Alonso se ha puesto en contacto con Florentino Pérez para empezar a trabajar en nuevos fichajes para este próximo curso. Xabi Alonso está contento con su plantilla, pero el entrenador del Real Madrid asegura que, para poder optar a todo, necesita reforzar su centro del campo con talento creativo y ofensivo. La baja de Modric será muy dura, motivo por el que Xabi Alonso ha pedido fichajes, pero su gran objetivo se ha decantado por el rival nº1 del club blanco.

En Madrid se viven días complicados, sobre todo porque el trabajo de las grandes estrellas está siendo deficiente. Xabi Alonso ha pedido fichajes, pero la sorpresa ya es máxima y total en el Real Madrid: su objetivo se va al rival nº1. Xabi Alonso está muy preocupado: ve como el centro del campo de su Real Madrid está muy tocado y no da señales de poder levantarse de cara al inicio de curso.

Muchos madridistas hablan de actitud, pero lo cierto es que el problema actual del Real Madrid es única y exclusivamente de fútbol. La plantilla no está unida, el grupo no presiona y el 'feeling' no es para nada bueno a menos de un mes para el inicio del campeonato nacional de Liga. Xabi Alonso pretendía cambiar la dinámica cerrando un fichaje muy necesario, pero el entrenador tolosarra ya sabe que dicho fichaje será totalmente imposible: se va al rival nº1 del Real Madrid.

Máxima sorpresa: el fichaje que necesita Xabi Alonso se va al rival nº1 del Madrid

Las sorpresas siguen llegando a la capital de España, pero esta vez serán negativas para el Real Madrid de Xabi Alonso. Lo que tenía que ser un sueño, por el momento está siendo una pesadilla y no parece que vaya a cambiar mucho en este mercado de fichajes estival. De hecho, según han informado varios medios contrastados en España, el Real Madrid le ha comunicado a Xabi Alonso que no habrá más fichajes este verano: el drama es total.

Xabi Alonso está contento con la llegada de Huijsen y de Carreras, pero esperaba contar con un nuevo centrocampista con capacidad para ir al ataque. Xabi Alonso esperaba que Florentino Pérez se 'enrollará', pero finalmente no ha sido así y, por ende, el entrenador blanco se queda sin su gran deseo para este mismo verano. Lo curioso es que la sorpresa es máxima en el Barça: Xabi Alonso no lo tendrá, el fichaje se lo queda el rival nº1 del Real Madrid en LaLiga española.

Xabi Alonso se queda sin fichaje, su sueño le rechaza y se va al máximo rival del Madrid

La rivalidad en España está servida y todavía se acentuará con el último 'sorpresón' que se ha llevado el Real Madrid. Xabi Alonso quería contar con un jugador que ha terminado fichando por el Barça, algo que ha dejado muy tocado al entrenador de la casa blanca que lidera Florentino Pérez. Xabi Alonso ha pedido a gritos fichajes tras el Mundial de Clubes, pero Florentino no quiere gastar más y, por consiguiente, el Barça se ha puesto las pilas.

Xabi Alonso le quería, pero Roony Bardghji, futbolista nacido en Kuwait de 19 años, ha terminado apostando por el Barça, club que le firmará hasta junio de 2031. Roony Bardghji tendrá ficha del filial, pero ya está en Barcelona tras rechazar la llamada de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid.

Roony Bardghji ha visitado la Ciudad Deportiva del Barça este mismo viernes y el domingo arrancará la pretemporada con el primer equipo del Barça, liderado por el alemán Hansi Flick.