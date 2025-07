El nuevo Camp Nou ya ha entrado en la fase final de construcción y, por ende, quedará terminado muy próximamente. Resulta evidente que, por el momento, no todo el estadio estará terminado, pero sí que se podrán disputar partidos a puerta abierta, lo que hará que el Barça recupere muchos ingresos. Con el estreno del nuevo Camp Nou surgen varias dudas, pero una de ellas va vinculada a Leo Messi, leyenda del Barça que ha sido invitada a la presentación del campo.

La relación entre Leo Messi y Joan Laporta no es fluida, pues el argentino sigue muy decepcionado con el presidente del Barça. Laporta no renovó a Leo Messi y, por si no fuera suficiente, tampoco le rescató del PSG antes de recalar en el Inter Miami, algo que le dejó muy tocado anímicamente. Ahora, Leo Messi y Joan Laporta saben que deben hacer un 'esfuerzo', sobre todo por el Barça: hay fecha para el regreso de Leo Messi al nuevo Camp Nou, será espectacular.

El Barça tiene previsto que el nuevo Spotify Camp Nou abra sus puertas para el Trofeo Joan Gamper de este próximo mes de agosto, que sirve para presentar al equipo. Ahora bien, para que la obra quede terminada, fuentes del Barça aseguran que habrá que esperar unos 13 o 14 meses más, aproximadamente. El Barça quiere inaugurar el nuevo Camp Nou con Leo Messi, por lo que la fecha del regreso del argentino al Barça ya ha sido prácticamente confirmada: Leo Messi lo reconoce.

¡Bombazo! El regreso de Leo Messi al nuevo Camp Nou ya tiene fecha: 'Será en...'

El final de Leo Messi en el Barça no fue feliz, motivo por el que el club quiere que sea parte importante de la fiesta de inauguración del Camp Nou. Está previsto que el estadio esté terminado para la temporada 2026/2027, momento en el que el Barça quiere que esté presente Leo Messi, que habría terminado contrato con el Inter Miami. La idea del Barça, según ha explicado el 'Diario SPORT', es organizar un acto por todo lo alto para dar el pistoletazo de salida al nuevo feudo culer.

El Barça quiere que el gran protagonista de esta fiesta sea Leo Messi, quien ya ha recibido la propuesta por parte del FC Barcelona. De forma contraria a algunos reportes que han aparecido este viernes, 'e-Notícies' puede confirmar que el entorno de Leo Messi ha recibido la propuesta del Barça, todavía en fase inicial. Desde el Barça quieren hacer coincidir el homenaje al crack argentino, el mejor futbolista de la historia del club, con la inauguración del nuevo estadio.

"Leo Messi se ha mostrado abierto a escuchar la propuesta del Barça", aseguran fuentes del entorno del futbolista, que viene de cuajar un buen Mundial de Clubes con el Inter Miami. El Barça todavía no tiene fecha exacta, pero todo parece indicar que el regreso de Leo Messi al Barça será justo en un año, cuando el nuevo Camp Nou esté terminado.