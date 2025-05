El Madrid lo hace oficial: Xabi Alonso pide 3 fichajes para entrenar en el Bernabéu

Xabi Alonso está preparándose para asumir el cargo de entrenador del Real Madrid. Se espera que tome el relevo de Carlo Ancelotti y ya ha comenzado a planificar su equipo para el futuro inmediato. Además, según varios medios alemanes, Xabi ya ha comunicado a su actual club, el Leverkusen, su decisión de no continuar, lo que refuerza su inminente llegada al Bernabéu.

Carlo Ancelotti no ha dado la talla y Florentino Pérez no tendrá piedad: el italiano no continuará y Xabi Alonso tomará el relevo. El tolosarra ya lo sabe y su primera decisión ha sido renunciar al Mundial de Clubes. Quiere aterrizar en Madrid cuando finalice la presente temporada, y lo hará con la necesidad de reforzar varias demarcaciones del equipo.

Las 3 peticiones de Xabi Alonso al Real Madrid

Habiendo notificado que no seguirá la próxima temporada, y acogiéndose al pacto de caballeros que tiene con el Bayer Leverkusen, Xabi Alonso tendrá tiempo de planificar su llegada al Bernabéu. Es consciente de lo que necesita el vestuario y no dudará a la hora de pedir ciertos fichajes. De hecho, su primera decisión ha sido la de intentar convencer a Martín Zubimendi, Florian Wirtz y Jonathan Tah.

Ante la incertidumbre que rodea a Luka Modric por su avanzada edad, Xabi Alonso piensa en Martín Zubimendi como el futuro pivote del Real Madrid. El jugador vasco encajaría como anillo al dedo en el esquema blanco. Aportaría salida de balón y ayudaría a dominar todavía más los partidos, así que sería una gran incorporación.

Florian Wirtz sería el gran fichaje de Xabi Alonso. Su capacidad para llegar desde segunda línea complementaría a un jugador como Bellingham. Eso sí, conseguir su firma no será fácil, pues el Leverkusen pide 150 millones.

Por último, Xabi Alonso también estaría encantado de poder contar con Jonathan Tah en su nueva aventura. El central de 29 años, considerado uno de los mejores centrales de la Bundesliga, sería un refuerzo básico para la debilitada zaga madridista. Tah tenía, en principio, un acuerdo verbal con el Barça, pero Deco ha ido posponiendo el fichaje debido a un tema de fairplay financiero.

Florentino Pérez tendrá que dar el OK a las tres peticiones. Veremos si Xabi Alonso consigue alguno de sus deseos. Parece evidente que el Real Madrid, en la situación actual, necesita nuevos fichajes: Zubimendi, Wirtz y Tah son muy buenas opciones.