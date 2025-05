Luis de la Fuente confirma la feliz noticia: Del Barça a la Selección, refuerzo TOP

Luis de la Fuente está muy atento a todo lo que sucede en el fútbol español, especialmente al rendimiento de los jugadores del FC Barcelona. El seleccionador nacional se encuentra preparando los próximos compromisos de la Selección Española, entre los que destaca las semifinales de la Nations League ante Francia, programadas para el 5 de junio.

Consciente de la calidad que ha demostrado el vestuario del FC Barcelona, Luis de la Fuente sigue con atención a los que podrían ser llamados para este encuentro. Aunque Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Balde, Ferran Torres y Dani Olmo tienen su lugar asegurado, hay otro jugador que podría sorprender en la próxima convocatoria.

Luis de la Fuente prepara una sorpresa

Luis de la Fuente ha demostrado que no se casa con nadie. Mucho se ha hablado de nombres como Sergio Ramos o Isco, pero la realidad es que el seleccionador tiene las ideas muy claras y no se deja llevar por las opiniones. Sus decisiones le han llevado a conquistar la Eurocopa y no tiene la más mínima intención de modificar su planteamiento para la Nations League.

Eso sí, Luis de la Fuente tendrá que hacer malabares en una posición concreta: el lateral derecho. Ante la ausencia de Dani Carvajal, la Selección Española no cuenta con un recambio natural que iguale el nivel ofrecido por el capitán del Madrid. Sin embargo, De la Fuente tiene una idea para hacer que su baja se note lo menos posible.

En concreto, Luis de la Fuente ha decidido que Eric García tiene que formar parte de la próxima convocatoria de la Selección Española. El '24' del Barça, que se ha asentado en el costado diestro de la zaga culé tras la lesión de Koundé, volverá a vestir la camiseta de España. Recordemos que no fue convocado para la Eurocopa.

El futuro de Eric García en la Selección Española

Eric García ha sabido adaptarse a varias posiciones en todo momento, sin quejarse y siempre dispuesto a jugar donde se le necesite. Aunque comenzó como central, Hansi Flick lo ha utilizado también como lateral, una posición en la que ha sorprendido gratamente. Su rendimiento en esa demarcación ha sido positivo, algo que no ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente.

Ante la baja de Dani Carvajal, que podría estar ausente en las próximas convocatorias, el puesto de lateral derecho se presenta como una vacante. Eric García se perfila como una opción ideal para ocupar esa posición y su buena adaptación a diferentes roles le hace un candidato ideal.

Aunque no está confirmado, todo parece indicar que Eric García recibirá la llamada de Luis de la Fuente para formar parte de la convocatoria de la Nations League. Su regreso a la Selección Española sería un premio a su esfuerzo y evolución en el Barça.