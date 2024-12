El Barça, encabezado por Joan Laporta, estudia el mercado de fichajes con el objetivo de darle un plus competitivo al bloque de Flick, que ha perdido fuerza con respecto al inicio. Joan Laporta sabe que la temporada es muy larga y que, por consiguiente, hará falta fichar para que el equipo llegue fresco al tramo final y decisivo de temporada oficial. En este sentido, la felicidad la llega al Barça, pues Joan Laporta ha logrado que una estrella del PSG traicione al club parisino y negocie, cara a cara, su fichaje.

Joan Laporta prepara el asalto final al PSG, fichaje estrella para devolver la felicidad al Barça

Llega la felicidad al Barça, traiciona al PSG y negocia con Laporta: 'El fichaje y...'

¿De qué mediocampista hablamos? Pues hacemos referencia, para ser más concretos, a Fabián Ruiz, pivote español del PSG tasado en 35 millones. Fabián Ruiz ya se ha visto con Joan Laporta y conoce, de primera mano, el interés del Barça en ficharle: sería un fichaje muy necesario teniendo en cuenta la situación actual. Joan Laporta ya negocia con Ruiz, gran estrella del PSG dispuesta a traicionar al club parisino para devolverle la felicidad al Barça y al culer.