Lamine Yamal tiene mucho futuro por delante, pero el Barça está preocupado por culpa de los últimos movimientos del extremo diestro español, que acaba de renovar con el club hasta 2031. Lamine Yamal es un chico de 17 años con una cabeza privilegiada y todos aquellos que le conocen hablan maravillas con relación a su madurez, pero hay cosas que preocupan. Su entorno genera dudas, al igual que también las genera la influencia de Gerard Piqué, quien ha logrado que Lamine Yamal fiche por otro equipo distinto al FC Barcelona de Laporta.

Lamine Yamal, extremo diestro culer de tan solo 17 años, ya se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Barça de Joan Laporta y del mundo del fútbol. Todavía en edad formativa, Lamine Yamal ya pone en apuros al Barça, pues el club culer no ha podido evitar que firme por un nuevo equipo gracias a Gerard Piqué. Lamine Yamal se ha convertido en uno de los nombres propios de la Masia del Barça y, con apenas 2 años como profesional, ya es un pilar estructural del club culer.

Lamine Yamal ha renovado con el Barça hasta 2031, pero con 17 años ya es un monstruo comercial para las marcas y todas quieren formar parte de su carrera deportiva. Además de marcas, todo tipo de personalidades como Gerard Piqué también se están acercando al entorno de Lamine Yamal, algo que preocupa, sobre todo a los responsables del FC Barcelona. Lamine Yamal ha sido uno de los nombres de la temporada 2024-2025 en todo el mundo del fútbol y Gerard Piqué ha preparado un bombazo: tiene nuevo equipo, más que sorprendente.

Lamine Yamal ya tiene nuevo equipo gracias a Gerard Piqué: es inevitable para el Barça

El Barça sueña con ver crecer más a Lamine Yamal, pero lo cierto es que el actual Golden Boy tiene 17 años y, por este mismo motivo, el club quiere protegerle. O esa era la intención inicial, pues ni el Barça ni Joan Laporta han podido evitar el último gran movimiento de un Lamine Yamal que sueña con establecerse en la élite. Joan Laporta ya confirma la intrusión de Gerard Piqué, que sigue con el radar activado con el fin de encontrar nuevos potenciales negocios para su estructura empresarial, algo cuestionada en Barcelona.

Según ha trascendido en estas últimas horas, el joven canterano español formado en la Masia ya se ha adentrado en otra nueva dimensión futbolística. Joan Laporta no esconde su preocupación, pues sueña con poder retener y, sobre todo, estabilizar a un Lamine Yamal que está revolucionando las redes sociales con sus jugadas propias de Messi. Y no, no es ninguna broma: Lamine Yamal, de solo 17 años, se ha unido a Gerard Piqué, que sueña con explotar la imagen del joven español a nivel comercial.

Gerard Piqué la lía y ficha a Lamine Yamal: ya tienen nuevo objetivo, el Barça está preocupado

Gerard Piqué, presidente de la Kings League, prepara un nuevo bombazo y está previsto que Lamine Yamal se convierta en el gran protagonista de este. La Kings World Cup Club 2025, que se emitirá de forma gratuita en 'DAZN' y que cuenta con otros jugadores como Jules Koundé (Francia) actuando como presidente, contará también con Yamal. Así lo ha explicado Gerard Piqué, quien asegura que Lamine Yamal tendrá un equipo propio (La Capital FC) en el mundial de clubes de la Kings League, su invento más reciente.

Esta competición, que se celebrará del 1 al 14 de junio en París, reunirá a 32 equipos procedentes de todo el mundo. Gerard Piqué ha logrado convencer a Lamine Yamal, que estará presente en la cita y que actuará como presidente de su club de fútbol 7. "El caso de Yamal en la Kings League es especial, porque es el primer jugador que se une a la competición por ser un fan de la propia Kings", explicó Piqué.