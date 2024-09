Joan Laporta deja escapar un fichaje de 60M€ y el motivo es realmente sorprendente

Joan Laporta ha marcado la historia reciente del FC Barcelona. En su primera etapa transformó al Barça en un equipo de referencia mundial, construyendo una plantilla legendaria con figuras como Ronaldinho y Messi. Sin embargo, su regreso al cargo en 2021 lo ha enfrentado a un reto monumental: sacar al club de una grave crisis y devolverlo a la senda del éxito deportivo.

Este verano, Joan Laporta ha estado en el ojo del huracán, recibiendo críticas por la falta de fichajes de renombre. Los aficionados esperaban movimientos importantes en el mercado, pero la realidad ha sido muy diferente. Solo han llegado Dani Olmo y Pau Víctor, pero parece ser que ha sido porque la junta directiva no ha querido ir a por más, y no por falta de recursos.

De hecho, Joan Laporta ha querido hablar públicamente sobre la situación del Barça y ha dejado entrever que el club está en una mejor posición de lo que muchos creen. Ha subrayado que se ha optado por una gestión prudente, y que un fichaje de 60M€ no ha terminado de cerrarse "porque no hemos querido".

Joan Laporta habla claro sobre la salud del FC Barcelona

Joan Laporta ha aparecido ante los medios de comunicación para dar las explicaciones necesarias a los últimos movimientos del Barça. Ha repasado toda la actualidad y ha respondido a las preguntas formuladas con total sinceridad, incluso a las referentes a la famosa regla del 1-1.

Joan Laporta ha reconocido que "había prisa por la firma de Nike; nos daba la regla 1-1, nos permitía fichar e inscribir sin tantas dificultades. Pero hay dos razones por las que no se ha hecho aún: el tiempo deportivo y otras soluciones. Si hubiera sido necesario fichar a otro jugador, había otra opción: hacer un aval personal".

De este modo, Joan Laporta ha dejado claro que no se realizaron más fichajes por razones puramente deportivas. El Barça disponía de otras herramientas para hacer frente a las incorporaciones soñadas, pero "la institución está por encima de todo, incluso de los intereses personales".

Joan Laporta cuenta la verdad sobre el fichaje de Nico Williams

Uno de los nombres que sonaron con fuerza para reforzar al equipo fue el de Nico Williams. Valorado en unos 60 millones, Nico es uno de los jugadores más prometedores del fútbol español, y su perfil encajaba a la perfección con las necesidades del Barça. Sin embargo, su fichaje no pudo llevarse a cabo por la famosa regla del 1-1.

Pese a ello, Joan Laporta ha asegurado que el FC Barcelona no alcanzó los requerimientos de LaLiga por gusto. "No hemos llegado al 1-1 porque no hemos querido", ha reconocido. De este modo, queda claro que fue el propio club el que desestimó la idea de hacer un esfuerzo para fichar a Nico Williams.

En las últimas semanas se había comentado que Nico Williams rechazó al Barça por miedo a no ser inscrito, pero Joan Laporta ha asegurado que eso no es del todo cierto. "No es verdad que haya jugadores que no quieran venir por nuestra situación económica. Hay muchos que quieren venir, todos los que te imagines quieren venir al Barça".

Sea como sea, el Barça ha empezado la temporada como un tiro, lo que llena de razones a Joan Laporta para sacar pecho. Sin Nico Williams, Flick ha conseguido formar un grupo ganador con la ayuda del presidente y Deco. La decisión de no fichar a Nico Williams, aunque sorprendente, refleja una filosofía de gestión que prioriza el bienestar financiero del club sobre los impulsos a corto plazo.