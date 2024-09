Joan Laporta lanza el último aviso y ya prepara la bomba definitiva: 'No te quiero...'

Joan Laporta ha cerrado el mercado de fichajes de verano con una rueda de prensa en la que se trataron varios temas económicos y deportivos, pero el presidente guarda un secreto. A pesar de que Joan Laporta compareció con un discurso muy integrado, claro y directo, el mandamás culer ya ha lanzado un último aviso y prepara la bomba final definitiva. El Barça ha cerrado el mercado de fichajes con más dudas que certezas y, a pesar de las declaraciones de Joan Laporta, resulta evidente que las cosas no van como deberían.

Sin ir más lejos, Joan Laporta afirmó que el Barça "no había logrado a cumplir con la norma 1:1 de LaLiga EA Sports porque no había querido", algo que resulta surrealista. Si el Barça no ha llegado a cumplir con las normativas económicas de LaLiga ha sido, única y exclusivamente, por la inoperancia de algunos altos ejecutivos del Barça. Es evidente que firmar un nuevo acuerdo de renovación con Nike o buscar un nuevo inversor que pague 60M€ por 'Barça Vision' es complicado, pero no se debe edulcorar la realidad.

De hecho, Joan Laporta no se ha callado y ya ha lanzado el último aviso, pues el presidente del Barça prepara la bomba definitiva antes de que todo se tuerza más. El Barça sigue complicándose la vida y, sin ir más lejos, Joan Laporta confirmó lo que todo el mundo ya se temía: el Barça puede terminar el ejercicio en negativo. Joan Laporta sabe que, por ahora, se salva porque la pelotita está entrando y el Barça de Hansi Flick funciona, pero ya ha lanzado un último aviso clave y algo secreto.

Joan Laporta, en apuros, llama a su socio y mejor amigo para salvarse: "El Barça ya no interesa, o eso dicen..."

Joan Laporta sabe que se acercan las elecciones a la presidencia del Barça y, por ende, entiende que va siendo hora de resolver varios de los graves problemas del club culer. El foco está puesto en la economía, pues el Barça sigue sin cumplir con varias promesas y el único gran valor añadido es la construcción del nuevo Camp Nou, feudo culer. Con todo ello, Joan Laporta ya sabe que hay un grupo de personas que, de forma constante, ya trabajan las próximas elecciones y, ante esta situación, el presidente prepara una bomba.

"Estamos ganando porque el club está mejor, mucho mejor que antes", confesó Joan Laporta ante los medios de comunicación. El mismo Joan Laporta también fue el encargado de lanzar un mensaje enigmático que se cogió rápidamente al vuelo. "Mucho tendrán que trabajar los desestabilizadores para hacer tambalearse a un club que este año cumple 125 años", remarcó haciendo hincapié en los que tienen prisa por controlar el club.

Es aquí cuando, precisamente, Joan Laporta quiere lanzar un último aviso claro, conciso y directo, pues quiere seguir liderando la reconstrucción de un Barça ganador y más ilusionante que nunca. Joan Laporta también hizo referencia la contrato con Nike y reconoció que "permitía generar 'fair play' pero pensamos que no era necesario ni conveniente". En este sentido, cabe destacar que Laporta tiene algo de razón: Nike juega con ventaja y no tiene ninguna necesidad de ayudar a que el Barça, que puso demandas, pueda inscribir.

Joan Laporta lanza el último aviso y ya prepara la bomba definitiva: 'No te quiero...'

Joan Laporta ideó un discurso claro y especialmente dirigido a una masa social del club que ya se empieza a mover para hacerse con el control del club. En este sentido, Joan Laporta quiso poner remedio actuando contundentemente durante el mercado de fichajes, pero no fue posible porque no se cumplió con la norma 1:1 que permitía inscribir. Ahora, Joan Laporta ha tenido que preparar la bomba definitiva y esta no pasa, precisamente, por incorporar a algún nuevo fichaje top.

La bomba definitiva de Joan Laporta pasa por cerrar un nuevo contrato con Nike, que permitiría que el Barça ingresase 120 millones de euros anuales por el patrocinio de la marca. El Barça y Nike tienen un contrato que les une hasta 2028, pero el Barça quiere modificarlo para poder recibir un bonus de renovación de unos 100M€ de forma inmediata. Con este dinero, Joan Laporta cerraría el próximo ejercicio en positivo, el Barça volvería al 1:1 y sería posible el fichaje de alguna estrella top mundial cifrada en más de 90M€.