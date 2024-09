Joan Laporta señala a Florentino Pérez: Ancelotti le da la razón al Barça

La relación entre Joan Laporta y Florentino Pérez ha sido una de las más intensas del fútbol español en los últimos años. Los presidentes de Barça y Real Madrid quieren dominar el mercado de fichajes, tratando de atraer a las mejores estrellas para fortalecer a sus equipos. Ambos dirigentes han protagonizado varias batallas fuera del terreno de juego, enfrentándose por algunos de los jóvenes talentos más prometedores.

Uno de los factores clave que ha marcado esta rivalidad en los últimos tiempos es la diferencia en la situación económica de los dos gigantes del fútbol español. Mientras que el Barça se ha visto obligado a ajustar sus gastos debido a su delicada situación financiera, el Real Madrid cuenta con una mayor flexibilidad para realizar operaciones arriesgadas. Florentino Pérez, con una mejor capacidad de maniobra en el mercado, ha podido invertir grandes sumas en jugadores jóvenes, mientras que Joan Laporta ha tenido que aprovechar al máximo La Masía.

Joan Laporta sale ganando con el último capricho de Florentino Pérez

Uno de los episodios más recientes de esta rivalidad fue la lucha por el fichaje de Arda Güler, el joven talento turco que estaba en la mira de los dos clubes. Parecía que Joan Laporta estaba cerca de cerrar el acuerdo para llevarse a la joya del Fenerbahçe, pero en el último momento, el Madrid irrumpió en las negociaciones. Florentino Pérez logró arrebatarle a Arda Güler al Barça, en lo que fue visto como una victoria estratégica para los blancos.

Joan Laporta tuvo la oportunidad de pujar más alto por Arda Güler, pero optó no entrar en una guerra de ofertas que podría haber hipotecado al FC Barcelona. Recordemos que Florentino Pérez pagó 20 millones fijos por el joven talento turco, y podría tener que pagar 10 más hasta llegar a los 30.

Arda Güler, cada vez más desaparecido: Ancelotti, señalado

Con el paso del tiempo, parece que la decisión de Joan Laporta ha sido acertada. A pesar de que Arda Güler llegó al Real Madrid como uno de los fichajes más prometedores del verano, Carlo Ancelotti no lo ha utilizado con demasiada regularidad. De hecho, ayer, en un partido tan importante como el derbi contra el Atleti, el turco ni siquiera jugó un minuto.

Pero no solo eso, pues no podemos olvidar que, el curso pasado, Arda Güler ya pasó completamente desapercibido. Es cierto que tuvo que superar varias lesiones musculares que le impidieron estar listo hasta pasado el mes de enero. Sin embargo, cuando estuvo disponible tampoco tuvo muchos minuto; ahora Ancelotti le va dando oportunidades, pero sus números son desesperantes: 0 goles y 0 asistencias.

Todo esto confirma que, por ahora, el Barça hizo bien en no arriesgarse a pagar más por un jugador que aún no se ha consolidado en el Madrid. Joan Laporta, pese a estar enamorado de Arda Güler, no quiso entrar a competir con Florentino por su fichaje y ahora lo celebra. El futuro del joven talento turco está en duda.