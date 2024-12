Jenni Hermoso se mete en un lío tras su última foto: 'Amigo...'

Jenni Hermoso, campeona del mundo con la selección española y actual jugadora del Tigres UANL, se ha convertido en el centro de una polémica en las redes sociales. Todo ocurrió después de que publicara una fotografía junto a Vinicius Júnior, jugador del Real Madrid, acompañada de un mensaje que generó una oleada de reacciones.

El brasileño recibió recientemente el premio The Best, superando al español Rodri Hernández y al inglés Jude Bellingham. Aunque no ganó el Balón de Oro, el galardón confirmó su estatus como uno de los mejores futbolistas del momento.

Tras el anuncio, Vinicius recibió numerosas felicitaciones desde Brasil y de compañeros de equipo. Sin embargo, la que más atención acaparó fue la de Jenni Hermoso, que no dudó en publicar un mensaje en su perfil de Instagram.

Un mensaje breve que generó ruido

Jenni escribió en su publicación la palabra "Amigo", acompañada de un emoticono de una boca cerrada con cremallera y otro con corazones en los ojos. También incluyó las siglas TB, haciendo referencia al premio The Best. Aunque el mensaje fue breve, no tardó en generar un revuelo considerable, especialmente entre los aficionados del FC Barcelona.

Los comentarios negativos no se hicieron esperar. Muchos usuarios criticaron duramente a ambos deportistas, llegando a calificarlos de manera despectiva.

Algunos comentarios fueron: "Dios los cría y ellos se juntan", "dime con quién andas y te diré quién eres", o incluso "dos mediocres sobrevalorados por temas extradeportivos". Las críticas reflejan el clima polarizado que rodea a estas dos figuras.

Malestar en la afición culé

La publicación ha sido especialmente mal recibida por los seguidores del FC Barcelona. Jenni Hermoso es una de las leyendas del club azulgrana, donde dejó huella tras su exitosa etapa como jugadora. Para muchos culés, el hecho de que Jenni muestre cercanía con Vinicius, símbolo del eterno rival, es algo difícil de aceptar.

Los comentarios de los aficionados no tardaron en llenar las redes sociales. Muchos expresaron su decepción al considerar que este gesto iba en contra del legado que la jugadora dejó en el Barça. Otros trataron de restar importancia al asunto, argumentando que se trata de una relación personal y no algo relacionado con el fútbol.

Una polémica que trasciende el deporte

Este episodio pone nuevamente en evidencia cómo las redes sociales amplifican cada acción de las figuras públicas. Jenni Hermoso y Vinicius son dos de los deportistas más mediáticos del momento.

Ambos despiertan pasiones y generan críticas, tanto por su rendimiento en el campo como por sus acciones fuera de él.