El fichaje de Ferran Torres que ni el Barça ni Joan Laporta pueden evitar: confirmado

Ferran Torres, delantero valenciano del Barça, está en un gran estado de forma a pesar de ser suplente habitual para el entrenador alemán Hansi Flick. Ferran Torres fue clave, entrando desde el banquillo, en la victoria del Barça contra el Dortmund y este protagonismo le ha alejado de las críticas y le ha traído noticias positivas. Todavía con contrato en vigor, Ferran Torres ya pone en apuros al Barça, pues ni el club ni Joan Laporta han podido evitar que firme un sorprendente y novedoso contrato profesional.

Ferran Torres no tenía claro su futuro como jugador del Barça: Joan Laporta consideraba que es un jugador muy bien pagado y que su rendimiento está en entredicho. Ahora bien, en las últimas semanas todo ha cambiado por completo, pues el valenciano se ha convertido en una pieza clave y apunta a ser titular contra el Atlético de Madrid. Además, por si todo esto no fuera suficiente, Ferran Torres ya le lanza un nuevo mensaje al Barça: nuevo fichaje cerrado y ni el club ni Joan Laporta pueden evitarlo, confirmado.

El Barça tenía pensado intentar vender o, mejor dicho, colocar a Ferran Torres durante este próximo mercado de fichajes invernal, pero las actuaciones del 'tiburón' han obligado a reconducir los planes. Ferran Torres está en un gran momento de forma y Hansi Flick quiere que se quede en la plantilla culer, pero el Barça sigue pensando en revalorizarlo para venderlo en verano. Ese sigue siendo el plan de un Joan Laporta que ya conoce las últimas noticias con relación a Ferran Torres: nuevo contrato profesional firmado, nadie lo puede evitar.

Ferran Torres, de futuro talento a problema para el Barça: nuevo contrato y hace sufrir a Joan Laporta

Ferran Torres era uno de los elegidos para salir durante este mercado de fichajes de verano, pero el valenciano se negó y el Barça tuvo que quedarse con sus servicios. Ahora la situación ha cambiado, pues Ferran Torres ha vuelto a rendir de cara a portería y, por ende, el Barça considera que debe quedarse, al menos durante esta temporada. Hansi Flick valora mucho la actitud de Ferran Torres, pues acepta ser suplente y siempre que entra al terreno de juego lo hace con hambre y mucha determinación.

Además, en estas últimas horas, Ferran Torres ha sido noticia, pues el valenciano, formado en la cantera del Valencia CF, ha firmado un nuevo contrato profesional que nadie puede evitar. Ferran Torres trabajaba con la marca alemana Adidas, pero este pasado jueves, en un evento en Barcelona, ha confirmado que pasará a trabajar con otro enemigo del Barça de Joan Laporta.

El fichaje de Ferran Torres que ni el Barça ni Joan Laporta pueden evitar: confirmado

El Barça y Joan Laporta ya lo saben: Ferran Torres ha cerrado un 'fichaje' que nadie puede evitar y, de hecho, ya es oficial. El delantero del Barça, hasta ahora patrocinado por Adidas, cambia de marca y lucirá las siluetas de la marca estadounidense 'Under Armour'. Además de Ferran Torres, otros jugadores como Fermín López o Marc Casadó ya portan los materiales deportivos de la marca americana, que lleva varios años apostando por el fútbol de élite.

"Los rumores son ciertos. Me he unido a la familia de Under Armour. Es hora de llevar la mentalidad de tiburón al siguiente nivel", anunciaba el delantero del Barça en sus redes sociales.

Ferran Torres ya llevaba varias semanas luciendo las botas de 'Under Armour' en partidos y entrenamientos, pero el acuerdo entre las partes todavía no se había hecho oficial. Además de Ferran Torres, Marc Casadó también se ha convertido en nuevo jugador de la marca: lo confirmó en un acto en la Ciudad Condal este pasado jueves. En el Barça ya hay 3 jugadores patrocinados por la marca estadounidense: Ferran Torres, Fermín López y Marc Casadó.