Andrés Iniesta puede llegar a ser un problema para el Barça en el futuro. Pese a su dilatada trayectoria con la camiseta culé y el '8' a sus espaldas, la realidad es que la distancia entre ambos cada vez es más grande. Iniesta ya dejó claro hace algunas semanas, tras anunciar su retirada del fútbol en activo, que el FC Barcelona siempre será importante para él, pero su última decisión lo cambia todo.

Todos conocemos a Andrés Iniesta como un tipo tranquilo y sin demasiadas extravagancias. Sin embargo, la leyenda del Barça es un tipo realmente curioso, inquieto y lleno de energía. Al menos así lo ha demostrado estos últimos años, alternando aventuras exóticas por todo el mundo con la gestión de su bodega, que le reporta grandes beneficios anualmente.

Y ahora, Andrés Iniesta ha dado un paso más allá. Acaba de retirarse, pero no quiere alejarse del mundo del fútbol y ha tomado una decisión. En concreto, una que afecta directamente al Barça, o mejor dicho, que podría afectar en unos años, pues el nuevo proyecto de Iniesta está pensado para competir con el FC Barcelona.

Andrés Iniesta deja KO al Barça: ficha por un equipo de Tercera División

Andrés Iniesta se ha convertido en copropietario del Helsingor, equipo de Dinamarca de la Tercera División. Ha utilizado su empresa 'Never say Never' para la gestión del club danés y ha declarado que el objetivo de esta operación es ver mejorar al Helsingor año a año. Pero también formar buenos jugadores en su cantera y que la afición se sienta orgullosa.

El Helsingor es un club muy humilde fundado en 2005, ubicado a unos 40km al norte de la capital de Dinamarca, Copenhague. Aunque el Helsingor fue fundado solo hace 19 años ya ha conseguido llegar a la máxima categoría, la Superliga danesa en 2017. El equipo está entrenado por el mallorquín Pep Alomar y el director deportivo es Quim Ramón, técnico con experiencia en el futbol base del Barça.

Para Andrés Iniesta es una nueva aventura en un club que no duda en calificar de apasionante. Iniesta ha quedado gratamente sorprendido por las magníficas instalaciones del Helsingor, con un gran equipo de buena gente y una ciudad con potencial suficiente. Quiere hacer del Helsingor un club puntero en Dinamarca y poder llegar a competir con el Barça.

Un nuevo reto en la carrera deportiva de Andrés Iniesta

Andrés Iniesta ha explicado las razones que le han llevado a tomar esta decisión en sendas entrevistas que ha concedido a 2 medios de comunicación. Para Iniesta, el hecho de ser un club humilde, pero con unas instalaciones deportivas de gran calado lo han convencido para iniciar esta nueva aventura. Cree que la ciudad de Helsingor está al nivel y tiene el potencial suficiente para llevar al club a las metas que se han fijado.

Andrés Iniesta sabe que tomará tiempo el hecho de que su visión del futbol de élite encaje con la dinámica actual del equipo danés. Colaborará en la gestión del Helsingor juntamente con la empresa hispano-suiza Stoneweg donde Jaume Sabater es el consejero delegado. La operación se ha ido gestionando desde hace meses y durante este tiempo la empresa de Iniesta ha ido proporcionando al club asesoramiento deportivo.

Compás de espera hasta la primavera 2025

En breve, la competición en Dinamarca se parará durante varios meses debido a la climatología del país. Para Andrés Iniesta esta nueva aventura le proporcionará la oportunidad de conocer el fútbol de otra manera. Ya anunció ya hace algunas semanas que se retiraba del futbol activo a sus 40 años.

De esta manera, Iniesta finalizaba una carrera en activo plagada de éxitos donde sobresale su gol que hizo campeón del mundo a la selección española. Recibirá el próximo mes de diciembre un cálido homenaje en Japón donde se celebrará un clásico entre el Barça y el Real Madrid de leyendas. Con la compra del Helsingor, Andrés Iniesta continuará ligado al mundo futbolístico que ha sido una parte muy importante a lo largo de su vida.