Hansi Flick, sin palabras, 160 millones por 2 fichajes para crear un nuevo Barça

El nuevo Barça de Hansi Flick ha empezado la temporada por todo lo alto cosechando cuatro victorias en los cuatro primeros partidos de liga. Sin embargo, esta semana el reto de mantener la dinámica positiva será enorme, pues llega la Champions League y la enfermería no para de llenarse tras la lesión de Dani Olmo.

Actualmente, Hansi Flick debe presentar un once de garantías sin contar con Ronald Araújo, Fermín, Olmo, Bernal o Christensen. Pese a ello, el alemán está saliendo del paso con solvencia y, de momento, no está echando en falta a ninguno de los lesionados. Considera que tiene fondo de armario suficiente para afrontar la temporada con garantías y no le temblará el pulso para hacer debutar a algún canterano en caso de necesidad extrema.

Eso sí, de cara a 2025, Hansi Flick tiene pensado realizar una revolución en el seno del Barça. Espera que la situación económica ya no sea tan dramática y pueda realizar las operaciones que tiene en mente. Los fichajes son necesarios para mantener la competitividad interna y Flick lo sabe.

160 por 2 fichajes, Hansi Flick se queda mudo

Durante meses, nombres como Nico Williams o Joshua Kimmich han sonado con fuerza para incorporarse a las filas del Barça. Sin embargo, la falta de liquidez y los problemas con el fair play han truncado la mayoría de las operaciones. Hansi Flick lo ha vivido en sus propias carnes, pero sabe que tiene en su mano la solución gracias a dos fichajes que dejarían en caja 160 millones.

Por un lado, Ronald Araújo está llamado a ser la principal venta del verano en 2025. Hansi Flick ya ha visto que puede armar una defensa competitiva sin el uruguayo, y si llega una buena oferta podría salir. El Bayern Múnich ya ofreció 80 millones el pasado mes de enero y se prevé que vuelve a la carga próximamente.

Por otro lado, Pau Cubarsí, la joya de La Masía, también ha recibido una oferta valorada en 80 millones para dejar el Barça. En este caso, el Chelsea es el interesado, pero la respuesta de Hansi Flick es clara: no se mueve. Pau Cubarsí está llamado a convertirse en una leyenda del Camp Nou y el técnico alemán no quiere interponerse en su camino.

Ronald Araújo y Pau Cubarsí tienen la llave que necesita Hansi Flick

Hansi Flick no se olvida de sus fichajes favoritos y todavía sueña con ver a Joshua Kimmich o Nico Williams con la camiseta del Barça. Sabe que, actualmente, sus incorporaciones son prácticamente imposibles debido a la maltrecha situación económica del club catalán, pero espera que para 2025 todo sea diferente. Ronald Araújo y Pau Cubarsí podrían dejar 160 millones en caja, suficiente para hacer frente a los fichajes deseados.

Pese a ello, parece difícil que puedan salir. Ronald Araújo está más cerca de hacerlo, pero seguro que Hansi Flick le da una oportunidad para demostrar su valía cuando regrese de lesión. Pau Cubarsí, por su parte, es intocable y espera terminar su carrera en el Barça pese a tener 17 años, así que no saldrá y los fichajes millonarios tendrán que esperar.