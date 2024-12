Hansi Flick ya tiene su primera víctima: enfada a la afición del Barça con su decisión

Esta nueva etapa del FC Barcelona con Hansi Flick al mando ha arrancado con grandes resultados. El técnico alemán aterrizó en la Ciudad Condal este verano tras una temporada pasada llena de altibajos emocionales para el club. Y poco a poco, sin hacer demasiado ruido, ya tiene al Barça líder en LaLiga y en muy buena posición en la Champions League.

El curso pasado, Xavi Hernández intentó domar un vestuario mermado por las lesiones con recursos limitados, pero no lo logró y terminó siendo destituido. La lesión de Gavi fue solo el inicio de una cadena de adversidades que culminó con la dolorosa eliminación ante el PSG. Dos situaciones que hicieron mucho daño a la moral del grupo y que propiciaron la llegada de Hansi Flick este verano.

Con su fichaje, la directiva culé esperaba recuperar la estabilidad y mejorar el juego. Y parece que lo ha conseguido, pues en muy poco tiempo, Hansi Flick ha conseguido construir una máquina perfectamente engrasada. La defensa transmite mucha seguridad, el ataque va a mil por hora y el centro del campo fluye con naturalidad.

El tridente de Hansi Flick tiene consecuencias

Una de las grandes alegrías de la temporada ha sido la zona medular del Barça. Marc Casadó, Pedri y Dani Olmo se han consolidado como los pilares indiscutibles de Hansi Flick, funcionando a un nivel excelente. El tridente ha resultado ser la clave, ofreciendo un equilibrio perfecto entre creación y contención, elevando el nivel de juego colectivo.

Sin embargo, esta brillantez colectiva ha tenido un coste para uno de los jugadores más queridos por la afición: Gavi. El joven centrocampista español, que hace solo unas temporadas se perfilaba como uno de los futuros más prometedores del Barça, se ha visto relegado a un papel secundario. A pesar de estar ya recuperado, Hansi Flick ha preferido apostar por Pedri y Marc Casadó en el doble pivote, con Dani Olmo más adelantado, dejando a Gavi en el banquillo.

La afición pide más a Gavi, pero Hansi Flick prefiere ganar

Para la afición culé, Gavi, con su garra, su carácter y su entrega, debe estar siempre en el campo. Su vitalidad y su espíritu combativo lo han convertido en un símbolo del Barça, y muchos consideran que tiene un futuro brillante en el club. Sin embargo, el hecho de que Hansi Flick haya decidido no darle la titularidad de manera regular está causando malestar entre los seguidores.

Gavi, por su parte, entiende la decisión de Hansi Flick, pero quiere jugar más. Sabe que está en el lugar adecuado para desarrollar su carrera, pero para hacerlo necesita jugar de manera regular. Y, de momento, eso no está siendo así.

Con el tridente actual funcionando a la perfección y Hansi Flick mostrando pocas señales de cambio, la situación de Gavi en el Barça parece complicada. De hecho, aunque parece complicado, no se descarta que el '6' pueda buscar nuevos horizontes, algo que podría marcar el inicio de una salida que muchos en Can Barça no imaginan.