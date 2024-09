Doloroso, Hansi Flick manda 2 claros mensajes contra el Girona: se acabó en 45 minutos

El Barça intenta despegarse del Real Madrid en la clasificación de la liga y volver a poner los cuatro puntos de colchón que tenía antes del inicio de la jornada. Para conseguirlo, Hansi Flick ha estado trabajando durante toda la semana en la presión tras pérdida y el orden defensivo, pues el Girona es un rival muy duro en Montilivi. Míchel ya lo demostró el curso pasado, cuando se impuso por 4 a 2 sentenciando definitivamente el duelo particular entre ambos.

Este año, sin embargo, el Barça ha empezado la temporada mostrando un rendimiento excelente y quiere seguir con la buena dinámica hoy ante el Girona. Hansi Flick no quiere sustos y, consciente de la dificultad del partido, ha presentado su once de gala. Los primeros 45 minutos han sido realmente intensos, con alternativas y ocasiones para ambos, pero Lamine Yamal ha sido la estrella con un doblete.

Hansi Flick, claro y directo, toma decisiones

El Barça ha sorteado con bastante fortuna el parón internacional y solo Fermín ha caído lesionado; el resto están al 100%. Pese a ello, los partidos de selecciones implican largos viajes y muchos minutos acumulados, por lo que muchos podían pensar que hoy sería el día ideal para rotar. Una idea que parece que Hansi Flick no comparte, pues ha repetido el once que goleó al Valladolid.

Lamine Yamal, por ejemplo, jugó más de 130 minutos en dos encuentros con España; Dani Olmo también tuvo alguna molestia tras recibir un golpe; y Pau Cubarsí sumó 90 minutos más. En definitiva, varios candidatos para empezar desde el banquillo ante el Girona, pero Hansi Flick no lo ha considerado así. Considera que todavía es pronto para empezar con las rotaciones y ha presentado su once de gala, aunque eso sí, enviando un par de mensajes.

Ferran Torres y Eric García tenían una oportunidad de oro para empezar de inicio ante el Girona, pero Hansi Flick no ha dudado. Lamine y Raphinha son indiscutibles por las bandas, así como Cubarsí e Íñigo Martínez en el centro de la zaga. El técnico alemán es de ideas fijas y de momento le funciona, por lo que no ve necesario realizar demasiados cambios.

Hansi Flick toma decisiones: Ferran Torres y Eric García, afectados

Ferran Torres quería demostrar que merece ser titular tras anotar un gol con España en su último partido. Sabe que lo tiene complicado, pero esperaba ser parte de las rotaciones para demostrar ante el Girona que tiene nivel para jugar en el Barça. Pese a ello, Hansi Flick no le ha dado ni bola y ha visto la primera mitad en el banquillo.

Eric García, por su parte, esperaba ser titular contra su ex equipo. Míchel ha estado todo el verano intentando su fichaje para traerlo de vuelta a Montilivi. El Girona se estrena en Champions League este año y la llegada de Eric hubiera sido un fichaje de lujo, pero Hansi Flick frenó su salida en el último momento.

Parece claro que Ferran Torres y Eric García no son la prioridad de Hansi Flick, aunque seguramente tendrán minutos a lo largo de la temporada. Hoy, frente al Girona, ambos han sido suplentes, pero quizá en la segunda mitad se vuelven decisivos. Eso sí, si ahora ya no juegan, una vez regresen todos los lesionados, después lo tendrán casi imposible, por lo que una salida en enero no es para nada descartable.