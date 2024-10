Aitana Bonmatí recibe un inesperado mensaje sobre el Balón de Oro: 'Pu...'

La lucha por el Balón de Oro de este año promete ser más reñida que nunca. Aunque muchas fuentes apuntan a que Aitana Bonmatí se alzará con el trofeo por segunda vez consecutiva, la futbolista noruega Caroline Graham Hansen ha lanzado un mensaje claro. La futbolista confía plenamente en sus posibilidades de conseguir el trofeo: "Puedo ser candidata".

Aitana Bonmatí, la favorita

Aitana Bonmatí ha sido un pilar fundamental en los éxitos del Barça Femenino. Su habilidad para controlar el juego y su visión en el campo la han convertido en una de las mejores centrocampistas del mundo.

Aitana Bonmatí se llevó el Balón de Oro el año pasado, convirtiéndose en una referente para el fútbol femenino. Su estilo de juego ha inspirado a muchas jóvenes futbolistas que ven en ella un modelo a seguir. Sin embargo, la competencia no se detiene, y Hansen ha expresado su deseo de ser reconocida entre las mejores.

Graham Hansen, una competidora silenciosa

Graham Hansen ha sido una jugadora clave para el Barça Femenino. A pesar de no hacer tanto ruido como su compañera Aitana, su rendimiento en el campo habla por sí solo.

Aunque su nombre no es tan conocido, sus estadísticas son impresionantes. Hansen ha contribuido al juego del Barça, no solo en términos de goles, sino también en asistencias y en su labor defensiva. La temporada pasada fue la 'pichichi' de la Liga F con 21 goles.

La lucha por el Balón de Oro

El Balón de Oro no es solo un premio individual, sino que representa el reconocimiento a la trayectoria y a las contribuciones de un jugador a su equipo. Tanto Aitana Bonmatí como Hansen tienen méritos para ser candidatas. Muchas veces, el galardón suele estar influenciado por otros factores, como la fama y el reconocimiento internacional y, en eso, Aitana tiene más puntos.

"En el Balón de Oro, por los números puedo ganar, pero influyen otras muchas cosas. Tengo un perfil de hacer poco ruido y sé que hay gente que no me conoce, pero si miras lo que he hecho, puedo estar entre las candidatas", comenta Hansen.

Ambas futbolistas se apoyan mutuamente, pero también saben que solo una puede llevarse el prestigioso trofeo. Esto, no resta valor a la amistad y al respeto que existe entre ellas.