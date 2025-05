Gonzalo Miró señala con el dedo a Lamine Yamal: 'No se lo creen ni ellos'

Lamine Yamal sigue causando sensación en Europa, dejando a expertos y aficionados con la boca abierta. Su actuación en el partido de ida de las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán será recordada durante años. Con solo 17 años lideró al Barça en un momento realmente tenso, manteniendo vivas las aspiraciones de un triplete histórico.

El rendimiento de Lamine Yamal no ha pasado desapercibido para nadie. Simone Inzaghi, técnico del Inter, lo calificó como "un talento que no se ve desde hace 8 o 9 años". Además, medios italianos como La Gazzetta dello Sport y Tuttosport elogiaron su desempeño, destacando su capacidad para desequilibrar el juego.

Gonzalo Miró también se pronuncia sobre Lamine Yamal

Más allá de los elogios recibidos desde Italia, Lamine Yamal también causa furor e incredulidad en nuestro país. El último en hacerlo ha sido Gonzalo Miró, quien desde el programa La Tribu de Radio MARCA ha expresado su asombro. El colaborador televisivo no ha podido quedarse callado y ha dicho lo que muchos piensan de la nueva joya de La Masía.

Gonzalo Miró empezó destacando la sorprendente aparición de Lamine Yamal: "Me parece tremendo el culo que ha tenido el Barça, no se lo pueden creer ni ellos", afirmó. Gonzalo Miró subrayó que, tras dos décadas con Messi, era lógico esperar un vacío, pero la aparición de Lamine ha acortado ese periodo de transición.

"Ha sido un desierto muy corto, de un año y medio", añadió, resaltando la rapidez con la que el Barça ha encontrado a su estrella. Para Gonzalo Miró, la aparición de un jugador tan joven y con tanto futuro es algo extraordinario. "Es imposible que te guste el fútbol y no te guste Lamine Yamal", concluyó.

Lamine Yamal is SENSATIONAL!🔥

Lamine Yamal: madurez y confianza a los 17 años

A pesar de su juventud, Lamine Yamal muestra una madurez poco común. En una reciente entrevista, al ser preguntado sobre si está "crecido", respondió: "Mientras gane no me pueden decir nada". Además, ha dejado claro que no busca comparaciones con Messi, prefiriendo seguir su propio camino y disfrutar del fútbol.

Su compromiso con el equipo es evidente. "Jugamos porque queremos que el Barça gane y que la gente disfrute", afirmó, destacando la importancia de La Masía en su formación. Consciente del reto que supone enfrentarse al Inter en la vuelta de semifinales, Lamine Yamal se muestra confiado y preparado para liderar al equipo.

La aparición de Lamine Yamal ha sido una bendición para el Barça. En un momento en el que el club buscaba una nueva figura tras la salida del gran Leo Messi, el joven extremo ha demostrado estar a la altura. Su talento, madurez y compromiso lo convierten en una pieza clave para el presente y futuro del equipo.