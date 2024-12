Si Lamine Yamal no juega, el Barça no gana. Una afirmación que puede parecer una broma, pero que volvió a quedar demostrado en el último partido de LaLiga ante el Atlético de Madrid. El '19' no pudo jugar por las molestias que arrastra en el tobillo y los de Flick cayeron derrotados por 1 a 2 en un encuentro de lo más extraño.

Es cierto que el Barça también ha perdido con Lamine Yamal en el campo, pero el dato que más llama la atención tiene que ver con sus ausencias. Es por eso que su presencia en el once inicial de Hansi Flick es mucho más importante de lo que parece. Y es que, más allá de sus cifras, que son realmente buenas, parece que la mera presencia del canterano es suficiente para que los rivales se sientan mucho más amenazados.

Sin embargo, la dependencia del Barça en Lamine Yamal puede convertirse en un arma de doble filo. Un club tan grande no puede esperar que un chico de 17 años se encargue de resolver todos los partidos. Lo prioritario debe ser cuidar su físico y evitar lesiones como la que le impidió jugar ante el Atleti.

¡Giro de 180 grados con la lesión de Lamine Yamal! Sorpresa en el Barça

Según el comunicado emitido por el FC Barcelona, Lamine Yamal cayó lesionado ante el Leganés el pasado 16 de diciembre. Sufrió una lesión de grado 1 del ligamento intertibio-peroneo anterior, y el tiempo de baja aproximado era de entre 3 y 4 semanas. Por lo tanto, todo hacía indicar que su regreso iba a producirse a mediados/finales de enero.

Sin embargo, en las últimas horas la situación ha dado un vuelco totalmente inesperado. Y es que, pese a la necesidad del Barça de cuidar a su estrella, parece que Lamine Yamal volverá antes de lo esperado. En concreto se dice que Lamine Yamal podría estar listo para el encuentro del próximo día 8 de enero ante el Athletic Club en la Supercopa de España.

Una noticia muy esperada por Flick y por la afición culé, quienes suspiran por volver a ver a Lamine Yamal pisar el césped cuanto antes. En el entorno del club todos saben lo importante que es el '19', así que tenerlo disponible para la Supercopa es motivo de alegría. Lamine ha superado las últimas pruebas realizadas con éxito, así que se incorporará al grupo la semana que viene.