Gavi, titular: el Manchester United llama al Barça para fichar al mejor, se va gratis

Gavi no está jugando todo lo que desea debido a la grave lesión que sufrió el pasado año, cuando se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Tras varios meses de recuperación, el '6' ya se encuentra al 100% físicamente y está listo para jugar con normalidad. Sin embargo, su protagonismo en los planes de Hansi Flick ha sido realmente limitado.

El técnico alemán, aunque reconoce el talento de Gavi, no quiere arriesgar en cuanto a su carga física, limitando sus apariciones a situaciones puntuales o de necesidad extrema. Ahora bien, a pesar de las restricciones impuestas por Flick, Gavi ha dejado claro que se siente preparado para ser titular en el FC Barcelona y tener un papel más destacado. Considera que ya está totalmente recuperado y no entiende por qué no está jugando más minutos.

Sin duda, la discrepancia entre Gavi y Flick sobre su rol en el equipo es un asunto que preocupa a la afición culé y a la directiva presidida por Joan Laporta. Eso sí, para sorpresa de todos, lo que parecía ser una disputa interna podría ser resuelta de forma inesperada. Sí, porque la justicia ordinaria y el Manchester United son los que tienen la última palabra.

Gavi, de suplente a imprescindible gracias al Manchester United

La situación de Gavi podría dar un giro significativo si se concreta una operación que ha cobrado fuerza en las últimas horas. Y es que el Manchester United, uno de los clubes más poderosos de la Premier League, se ha interesado en el fichaje de Dani Olmo.

A pesar de ser el único fichaje de la temporada, la situación financiera del FC Barcelona ha puesto en peligro la inscripción de Dani Olmo para la segunda mitad del curso. Recordemos que actualmente puede jugar gracias a la lesión de Christensen, pero a partir de enero no podrá hacerlo. De hecho, ayer mismo la justicia ordinaria falló en contra del recurso presentado por Laporta para tratar de solventar este asunto, así que el '20' no podrá ser inscrito salvo milagro.

Ante tal oportunidad, el Manchester United ha decidido acelerar las negociaciones para fichar a Dani Olmo este mismo mes de enero. Los ingleses saben que puede quedar libre el 1 de enero si no se resuelve su situación con el Barça. De hecho, ante el nerviosismo generado por esta situación, hay rumores que indican que el agente de Dani Olmo estuvo en Manchester la semana pasada, quién sabe si negociando su traspaso.

Si se va Dani Olmo, Gavi tendrá más minutos

Si finalmente el Barça no puede inscribir a Dani Olmo, Gavi será el gran beneficiado. La salida del '20' dejaría un espacio importante en la medular, lo que permitiría al '6' obtener el protagonismo que tanto busca. La competencia por los minutos se reduciría, y Gavi se convertiría en una pieza clave para Hansi Flick.

El destino de Gavi está más vinculado que nunca a lo que ocurra con Dani Olmo. Si el Manchester United cierra el fichaje de Olmo, Gavi podría ver cómo su papel en el Barça se fortalece. La situación sigue siendo incierta, pero parece que el futuro de ambos jugadores será clave en los próximos movimientos del Barça en el mercado.