Frenkie de Jong se burla de todos otra vez y el Barça responde con un fichaje de lujo

A lo largo del verano, varios pesos pesados del vestuario han estado en la rampa de salida para sanear las cuentas del Barça. El culebrón empezó con Araújo y su posible traspaso al Bayern, continuó con Lewandowski y el interés de Arabia, y terminó con Frenkie de Jong, el candidato ideal. El holandés no aporta mucho cuando juega, tiene un salario estratosférico y, para colmo, acaba de tomar una decisión incomprensible sobre su lesión que ha cabreado mucho a la cúpula.

Frenkie de Jong llegó al FC Barcelona en 2019 a cambio de 86 millones de euros. Un desembolsó fuera de lo común que no ha dado los resultados esperados. Sin ir más lejos, el curso pasado se perdió más de 20 partidos por lesión, no repartió ninguna asistencia y solo fue capaz de anotar dos goles en todo el curso.

Está claro que el rendimiento ofrecido por Frenkie de Jong no es el adecuado, así que su salida sería una solución inmediata a los problemas de liquidez del FC Barcelona. Sin embargo, parece que el holandés no está por la labor de ayudar, pues acaba de tomar una decisión que perjudica gravemente los intereses futuros del club catalán.

Frenkie de Jong sigue en sus trece y ahora se suma lo de su lesión

Para empezar, cabe recordar que el contrato de Frenkie de Jong finaliza en 2026 y que, como hemos dicho, es el mejor pagado de la plantilla por encima de Lewandowski. Percibe 37,5 millones brutos según la información ofrecida por fichajes.com, y parece que su deseo es cumplir con los años que le quedan de contrato y marcharse gratis.

El Barça, con Deco a la cabeza, lleva varios meses intentando sentarse con Frenkie de Jong para tratar de ampliar su vínculo y reducir su salario, pero la respuesta no varía. El '21' no está dispuesto a rebajarse el sueldo como sí han hecho algunos de sus compañeros, pero tampoco tiene intención de salir del club antes de 2026. Un escenario que pone en jaque toda la planificación deportiva, ya que si cumple con su objetivo se marchará totalmente gratis.

Y no solo eso, pues ahora, Frenkie de Jong ha vuelto a hacer de las suyas. Arrastra una lesión de tobillo desde hace más de 140 días y, pese a que los servicios médicos le recomiendan pasar por quirófano, no tiene la más mínima intención de operarse. Quiere seguir con el tratamiento conservador y su regreso a los terrenos de juego es toda una incógnita.

El Barça contesta a Frenkie de Jong con un gran fichaje

Si Frenkie de Jong no cambia de opinión, no renueva y no se trata la eterna lesión en el tobillo, el Barça se verá obligado a regalarlo este mismo verano. Su valor de mercado no para de caer y todavía puede hacerlo más, ya que sin operarse para sanar su lesión y podría estar de baja hasta enero de 2025. Por lo tanto, si en junio todavía no ha renovado, su adiós podría producirse por unos 30 millones de euros.

Ante tal escenario, el Barça trata de presionar a Frenkie de Jong mirando al mercado de fichajes. En concreto, Flick ha pedido la llegada de Joshua Kimmich y parece que Deco y Laporta han aceptado. Kimmich queda libre en 2025, por lo que podría llegar a coste cero para ocupar el lugar del '21' del FC Barcelona.

Joshua Kimmich no cobraría tanto como Frenkie de Jong, su rendimiento es mucho mejor y, además, su compromiso está fuera de toda duda. En Alemania lleva años demostrando que es un futbolista de talla mundial y su fichaje sería una bendición para el Barça. De este modo, Laporta y Deco podrían incluso regalar a De Jong, que no quiere operarse ni renovar, y que está perjudicando seriamente los intereses del FC Barcelona.