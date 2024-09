Eric García descubre quién canceló su fichaje a última hora y lo que pasará en 2025

Cuando Eric García se presentó en sociedad a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, casi todos pensamos que estábamos presenciando el nacimiento del nuevo Puyol o Piqué. Debutó siendo un adolescente en una de las plantillas más competitivas del mundo y rápidamente se ganó la llamada de la Selección Española. Su trayectoria siempre ha ido en ascenso y el curso pasado demostró en el Girona que tiene unas cualidades excepcionales para destacar en la élite.

Sin embargo, por muchos méritos que acumule, a Eric García parece que le rodea un aura de defensor poco contundente que no le permite asentarse como titular en el Barça. En este inicio de curso está teniendo minutos debido a las numerosas bajas en la medular y en el centro de la zaga, pero parece poco probable que pueda mantenerse. Cuando Araújo y Christensen regresen a la defensa, y Gavi y De Jong hagan lo propio en la medular, el ex del Girona tendrá muy complicado contar con minutos de calidad.

Eric García lo sabe, es consciente de la situación y nunca ha puesto una mala cara. Ha confesado en varias ocasiones que le gustaría quedarse en el Barça, pero sabe que Flick tiene la última palabra. Y vaya si la ha tenido, pues el alemán parece que ha sido el responsable de su continuidad tras cancelar un movimiento de última hora.

Eric García descubre la verdad

Eric García completó una temporada excepcional bajo la tutela de Míchel en el Girona. Fue uno de los defensores más sólidos del campeonato y, además, ayudó en la faceta ofensiva con varios goles importantes. Sin duda, Eric fue clave para los éxitos cosechados en Montilivi y el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, ha confesado que su regreso era un claro objetivo.

"Nosotros queríamos que volviera, que nos ayudara a tener un equipo competitivo. Si le hubiésemos tenido este año hubiera sido un fichaje excelente", ha reconocido Quique Cárcel sobre Eric García. Pero además, también ha deslizado que, tras las bajas de Christensen y Araújo, su fichaje se convirtió en una quimera.

"Hablamos con el Barça y se lo pedimos; lo he pedido, lo he intentado, pero al final no ha podido ser", ha añadido Quique Cárcel. De este modo, parece evidente que fue Hansi Flick el que canceló la salida de Eric García tras las numerosas bajas sufridas en defensa. Y no solo eso, pues también parece que el técnico alemán está preparando un fichaje gratis para 2025 que, irremediablemente, obligaría a la venta del central catalán.

Eric García tiene los días contados en el Barça por un fichaje gratis

Esta temporada, Eric García tiene el complicado reto de hacerse un hueco en la plantilla del Barça, pero todo hace indicar que el curso que viene lo tendrá completamente imposible. Para empezar, Araújo y Christensen ya estarán recuperados, y Pau Cubarsí e Íñigo Martínez no parece que vayan a desfallecer. Por lo tanto, su rol partiría como quinto central.

Pero además, para colmo, Hansi Flick está trabajando activamente en el fichaje de Jonathan Tah. El zaguero del Bayer de Xabi Alonso ya ha confirmado que no renovará su contrato y que se marchará gratis en 2025. El Barça es una opción y con Flick en el banquillo cobra todavía más fuerza.

Por lo tanto, la traición sufrida por Eric García ha sido doble. Por un lado, Flick y las lesiones no le han dejado salir rumbo a Girona, dónde realmente fue feliz. Y por otro lado, en 2025 apunta a que llegará Jonathan Tah para crear más competencia.