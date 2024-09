Florentino Pérez encuentra salida para su oveja negra, no es Vinícius ni Rodrygo

Florentino Pérez tiene clara su estrategia de fichajes. Los galácticos son la prioridad, pero no se olvida de las nuevas perlas en formación que se crean cada día en el continente sudamericano. Es por eso que el Real Madrid tiene una amplia red de ojeadores que dirige Juni Calafat y que controla, sobre todo, el mercado brasileño.

De allí han salido talentos de la talla de Vinícius o Rodrygo. Dos atacantes de talla mundial que llegaron como apuesta directa de Florentino Pérez y que ahora valen más de 100 millones cada uno. Sin duda, el acierto de ambas operaciones es brutal y también ha sucedido con Fede Valverde, que llegó al Real Madrid por 5 millones.

Sin embargo, no todo son alegrías para Florentino Pérez. Y es que, su última apuesta de 30 millones en Brasil no ha salido como él esperaba y ahora tendrá que dejarlo marchar gratis. Se ha convertido en la oveja negra del grupo, ya que ha sido el único que no ha alcanzado la gloria.

Florentino Pérez le da la última oportunidad

El Granada CF, tras hablar con Florentino Pérez, ha decidido apostar por Reinier Jesús. El equipo nazarí necesitaba añadir un perfil más ofensivo a su once y el brasileño se ha ofrecido en el último momento. A pesar de que el Real Madrid quería venderle, la falta de ofertas sólidas ha llevado al club blanco a aceptar una nueva cesión.

Con la incorporación de Reinier, el Granada CF ha sumado su novena incorporación en este mercado veraniego. Según informó el club andaluz, el acuerdo se cerró el viernes a última hora tras varios días de negociaciones con la directiva blanca. Ha terminado firmando un contrato que le vincula a la entidad nazarí por una temporada para afrontar su quinta oportunidad en Europa, esta vez en la Liga Hypermotion.

Reinier Jesús buscará empezar de nuevo

Reinier llegó a la par que Vinícius y Rodrygo al Real Madrid, pero su camino ha sido muy distinto. Nunca ha convencido y lleva varias temporadas encadenando cesión tras cesión. Florentino Pérez intenta que explote para poder obtener beneficios, pero se le acaba el tiempo.

La primera temporada lejos del Real Madrid la pasó en el Borussia Dortmund el mismo año que empezó a destacar un tal Erling Haaland. El noruego terminó por eclipsar a Reinier, por lo que solo se pudo ver su mejor versión en los primeros encuentros. Aunque ambos tienen posiciones diferentes, el perfil de centrocampista atacante y llegador que tiene Reinier le hace competir con los de arriba.

Algo parecido le pasó en Girona durante la temporada 2022/23, el club catalán que apostó por él después de dos temporadas anodinas en Alemania. Reinier tampoco tuvo muchos minutos y no convenció a Florentino Pérez.

Su última temporada ha sido en el Frosinone de la Serie A, donde tampoco ha terminado por brillar. Sin embargo, sí se ha visto algo más de regularidad en sus botas que en las tres temporadas anteriores. Un escenario que invita al optimismo y que ha provocado una nueva salida en forma de cesión; esta vez al Granada CF.

"Quiero aprovechar todas las oportunidades"

Reinier tiene claro que no quiere tirar la toalla y que seguirá intentándolo hasta el final. Al menos, eso comentó tras el último partido de pretemporada con el Castilla en el que anotó el gol de la victoria. En total, ha sumado cuatro goles con el filial blanco en los partidos de precampaña.

Reinier deslumbró en su primer partido, donde firmó un hat-trick ante el Illescas. Por ello, dejó claro después de jugar ante el Tenerife que viene sintiéndose "muy bien y trabajando fuerte para tener una gran temporada".

Reinier Jesús también dejó claro que no sabe que será de su futuro, aunque destacó que quiere "aprovechar todas las oportunidades" para intentar ganarse su hueco en el Real Madrid. Ahora, el brasileño tendrá la oportunidad de demostrar su talento en un Granada que necesita empezar a sumar goles.