Desde hace tiempo, el Barça tiene como objetivo firmar a un lateral diestro de primer nivel. Para esta temporada Deco apostó fuerte por conseguir una nueva cesión de Joan Cancelo, pero finalmente la operación se frustró. En consecuencia, Hansi Flick ha confiado en Jules Koundé para el lateral y el francés no ha defraudado en absoluto, convirtiéndose en uno de los intocables del equipo.

Koundé lo ha jugado prácticamente todo; Hansi Flick no ha dado demasiados minutos al canterano Héctor Fort que ocupa la misma demarcación. En esta tesitura, habían surgido rumores que el Barça estaba interesado en reforzar la banda derecha en el mercado estival. Varios nombres han sonado, pero todo hace indicar que el gran favorito no vendrá, pues Flick lo ha descartado.

La confianza de Hansi Flick en Koundé es absoluta, por lo que ha paralizado la búsqueda de otro lateral. Eso si, su decisión tiene consecuencias directas para el Barça. Y es que, tras ser descartado por Flick, el Real Madrid se postula como gran favorito para hacerse con este fichaje.

Hansi Flick suelta el bombazo: no lo quiere, regala su fichaje al Real Madrid

Mientras Koundé siga a este nivel, Hansi Flick no debe preocuparse. Tiene tiempo para ir puliendo a Héctor Fort y evitar así tener que desembolsar una gran cantidad de dinero por otro lateral. De hecho, las últimas informaciones indican que Flick ha decidido cancelar la llegada de Trent Alexander-Arnold.

El lateral derecho del Liverpool termina su contrato en junio 2025 y habría decidido comenzar una nueva aventura lejos de Inglaterra. Trent Alexander-Arnold destaca por su gran golpe de balón y su polivalencia, que también le permite jugar en el centro del campo. Sin embargo, Hansi Flick ya ha comunicado a la directiva del Barça que no lo quiere.

Ante tal escenario, el Real Madrid se posiciona como el gran favorito para hacerse con los servicios de Trent Alexander-Arnold. La lesión de larga duración de Dani Carvajal hace que el lateral derecho sea la demarcación prioritaria a cubrir para el equipo blanco.

Trent Alexander-Arnold se deja querer, pero Hansi Flick responde

Alexander Arnold se formó en la academia del Liverpool donde se convirtió en uno de los mejores laterales diestros del mundo. Allí creció viendo jugar al Barça de Messi y quedó enamorado. De hecho, Trent siempre había manifestado que su equipo favorito más allá del Liverpool era el FC Barcelona.

Pese a ello, Hansi Flick no ha tenido piedad y ha decidido que no venga. Trent Alexander-Arnold no jugará en el Barça, por lo que el Real Madrid pondrá toda la carne en el asador. Lucas Vázquez no da la talla y Florentino Pérez está dispuesto a hacer un esfuerzo.

De hecho, hay voces que aseguran que Trent Alexander-Arnold podría adelantar su llegada al Real Madrid. Las urgencias en la defensa blanca son cada vez más evidentes, por lo que enero podría ser el momento ideal para acometer su fichaje. De lo contrario, llegará completamente gratis en verano, ya que termina su contrato.