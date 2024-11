Firma con el Barça para ser titular en 2025: Ronald Araújo ya asume su suplencia

Ronald Araújo, uno de los defensores más prometedores del mundo, ha pasado de ser un pilar fundamental en la defensa del FC Barcelona a caer en el olvido. Lleva lesionado varios meses y casi nadie se acuerda del uruguayo, pues Iñigo Martínez y Pau Cubarsí están jugando a un nivel increíble. Y, para colmo, de cara al curso que viene, Araújo ya empieza a tener claro que la situación no mejorará mucho.

Ronald Araújo pierde el tren

Ronald Araújo dejó grandes sensaciones en los primeros meses de Xavi Hernández como entrenador culé, pero su imagen sufrió un duro golpe el curso pasado. Su nivel estuvo por debajo de lo esperado y cometió varios errores críticos, incluyendo una desafortunada expulsión contra el PSG en Champions League. Para complicar aún más su situación, el central uruguayo sufrió una grave lesión durante la Copa América, lo que ha provocado que pierda su condición de titular para Hansi Flick.

En la actualidad, Ronald Araújo se encuentra en la fase final de su recuperación y se espera que esté disponible para volver a jugar a finales de noviembre. Sin embargo, su regreso no le garantizará un puesto en el once inicial, pues Iñigo Martínez y Pau Cubarsí están demostrando un nivel excepcional. Hansi Flick ya ha decidido que no realizará cambios innecesarios a menos que surja una necesidad, por lo que Araújo deberá esperar a 2025 para pelear para ser de la partida.

Ronald Araújo ya asume su suplencia: firma con el Barça para ser indiscutible en 2025

Ahora bien, pese a que Ronald Araújo espera que su rol cambie de cara a la próxima temporada, Iñigo Martínez parece dispuesto a que todo siga igual que hasta ahora. El central vasco ha resurgido de sus cenizas y ya acumula 15 titularidades con Hansi Flick, pero su contrato finaliza el próximo 30 de junio. Una situación que afecta directamente a Araújo, pues Iñigo Martínez tiene una cláusula en su contrato que le permite renovar automáticamente.

El acuerdo del Barça con Iñigo Martínez establece que debe participar en el 60% de los partidos, jugando un mínimo de 45 minutos, para renovar. Hasta ahora, Flick le ha dado todos los minutos, lo que lo pone en la dirección correcta para cumplir con los requisitos necesarios para renovar. De este modo, todo hace indicar que el vasco renovará un año más con el FC Barcelona.

Con este panorama, Ronald Araújo comienza a asumir que, de cara a 2025, su rol podría cambiar seguir igual que ahora. Si bien es un jugador talentoso con un futuro brillante por delante, la renovación de Iñigo Martínez pone en jaque sus opciones. Si Flick no cambia de idea, es posible que Araújo deba aceptar un lugar en el banquillo, mientras observa a Iñigo Martínez y Pau Cubarsí liderar la línea defensiva culé.