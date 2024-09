Hansi Flick asume el error, es culpable y se confiesa: 'Debería...'

Hansi Flick tiró de sinceridad en la previa al debut en Champions League. Lo hizo antes de la derrota del Barça, pero ya dejó ver que las excusas no van con él. Su sinceridad fue abrumadora.

El alemán habló sobre el buen inicio de temporada y aseguró que están jugando bien, y que el compromiso de la plantilla es absoluto. Hansi Flick considera que el equipo va cogiendo forma y que poco a poco se está plasmando su idea de juego con y sin balón.

Sobre el tema financiero, Hansi Flick también admitió que hay que aceptar la situación actual. Cree que lo positivo es que el Barça ha tenido que confiar en sus jóvenes talentos y se está demostrando que La Masía es la identidad del club. Pero sin duda, las declaraciones que más llamaron la atención fueron sobre un lesionado.

Hansi Flick se sincera y asume la responsabilidad con Fermín López

Hansi Flick tocó muchos temas en la sala de prensa, pero dio la sorpresa hablando de Fermín López. Recordemos que el andaluz sufrió un percance muscular cuando todavía no se había recuperado del que padeció en su última convocatoria con la selección Sub-21. Flick afirmó que sentía culpable por no haber gestionado con Santi Denia la convocatoria de Fermín.

Hansi Flick asumió su cuota de responsabilidad: cree que tendría que haber hablado con el entrenador de la Sub 21 cuando recibió la convocatoria. Considera que Fermín López no tendría que haber viajado y al no gestionar la situación con Denia, ahora lamenta la situación actual del onubense. Sabe que Fermín es muy necesario para el equipo y lo echa en falta en estos momentos.

Además, Hansi Flick también añadió que hay cuidar a los futbolistas el máximo posible porque a veces la carga de partidos es excesiva. Tiene claro que hay que ir poco a poco con los futbolistas lesionados, porque en caso contrario, pueden recaer. Alabó a Fermín López, definiéndolo como un jugador sumamente profesional y que aporta muchos inputs con su llegada y goles.

Fermín López no es el único

Por otro lado, sobre el resto de lesionados, Hansi Flick comentó sobre Ansu Fati que está listo para jugar y ya le hizo debutar. "Disfruta jugando y marcando goles y es lo que necesitamos", comentó.

También habló sobre la lesión de Dani Olmo, la cual lamentó sobremanera, teniendo en cuenta su gran rendimiento y aportación goleadora. Pero su mayor error ha sido no gestionar correctamente la lesión de Fermín López y lo sabe.