El fichaje de Ferran Torres por el Newcastle pone en peligro a Robert Lewandowski

Ferran Torres ha sido uno de los jugadores del Barça más criticados estos últimos años. El valenciano llegó al club catalán tras un paso poco exitoso por el Manchester City, equipo en el que Pep Guardiola no le veía cabida. Los de la Ciudad Condal pagaron 55 millones de euros en 2022 y se esperaba mucho de él.

El extremo llegó al Barça en un mal momento y una inversión tan grande como la que se hizo conllevaba una enorme presión. Ferran Torres no estuvo a la altura, pero ha trabajado mucho para conseguir minutos y en algunos momentos ha sido importante. Ahora, un equipo de la Premier League lo quiere fichar y podría traerle problemas a Robert Lewandowski.

Ferran Torres gusta en Inglaterra y puede marcharse del Barça

Ferran Torres no jugó bien en la 2021-22 ni en la 2022-23 y acabó adoptando un rol secundario en los planes del Barça. Aun así, el club siguió apostando por él y el español tampoco quiso marcharse. Trabajó y salió del mal bucle en el que se encontraba, mostrando destellos de calidad en varias ocasiones.

La temporada 2023-24 la empezó muy bien y poco a poco fue ganándose el respeto y las disculpas de algunos aficionados. Por desgracia, una lesión lo dejó apartado de los terrenos de juego en su mejor momento. El Newcastle quiere apostar por él y está dispuesto a desembolsar 30 millones.

Si esta transacción acaba formalizándose, Robert Lewandowski y su futuro en el Barça podría quedar sentenciado. En el conjunto interesado en Ferran Torres hay un delantero centro que ya sonó en los despachos de la Ciudad Condal. Por esta razón, Joan Laporta y su directiva podrían intentar incluir al joven en la operación e intentar sumarlo a sus filas.

Robert Lewandowski, entre la espada y la pared por culpa del interés en Ferran Torres

No es ningún secreto que Robert Lewandowski es uno de los mejores '9' de la historia, pero su rendimiento ya no es el que era. Aunque ha empezado muy bien la 2024-25 (dos goles en el primer partido de la temporada), el polaco ya no rinde de la misma forma que antes. Su irregularidad ha hecho que el Barça fiche a Vitor Roque, que finalmente no ha gustado, y a Pau Víctor.

Si Ferran Torres acaba marchándose al Newcastle, el Barça buscará incorporar a Alexander Isaak; metió 25 goles y dio 2 asistencias la temporada pasada. Esto dejaría a Robert Lewandowski entre la espada y la pared. Aunque nada es seguro aún, es probable que los de la Premier hagan una oferta formal.