Ferran Torres pasa de olvidado a decisivo: un fichaje del Valencia, en sus manos

Ferran Torres ha pasado por diversas emociones desde que llegó al Barça en 2022, y la mayoría no han sido precisamente buenas. El valenciano, pese a tener nivel, no ha conseguido consolidarse en el conjunto catalán. La temporada pasada dejó algunas muestras de su nivel en el césped, factor que hizo sonar las alarmas de conjuntos vecinos.

Por desgracia para Ferran Torres, en su mejor momento cayó lesionado, lo cual fue un paso atrás para su carrera. Este año, pese a no ser protagonista, está teniendo varias oportunidades gracias a Hansi Flick. Aun así, puede tener un papel clave en el Barça y el Valencia ya se está frotando las manos.

Ferran Torres, clave en la Ciudad Condal

El año pasado Ferran Torres anotó 11 goles y dio 4 asistencias, quedando empatado con Fermín López como el segundo máximo goleador del equipo. Aunque no pudo acabar la 2023/24, el buen rendimiento que mostró durante el primer tramo hicieron que varios conjuntos preguntaran por él. Paralelamente, el Valencia hace tiempo que está intentando reforzar su delantera, que es la zona del campo que más desprotegida tiene.

El Barça no pasa por un buen momento económico y no puede permitirse desembolsar grandes cantidades por cualquier jugador. Además, ahora mismo no le interesa apostar; lo que tiene que hacer es ir a por lo que se ve claro. Por suerte para el conjunto catalán, uno de los futbolistas que más le interesa está en Mestalla.

Hace bastante tiempo que el Barça tiene en su lista de favoritos a Javi Guerra, el joven mediocentro del Valencia. El español ha hecho méritos de sobra como para que diversos de los grandes gigantes lo sigan de cerca. Aun así, los de la Ciudad Condal están muy cerca de incorporarlo, y Ferran Torres será crucial en la operación.

Javi Guerra por Ferran Torres

Javi Guerra se ha hecho un hueco en el fútbol profesional y hay diversos equipos de la Premier que querían ficharlo este verano. Por suerte para el Barça, el Valencia quiere recuperar a Ferran Torres. A su vez, la vuelta de Ansu Fati, y la titularidad indiscutible de Raphinha, lo dejan fuera de juego.

El Nacional.cat afirma que una cesión de Ferran Torres y una cantidad baja de dinero serían suficientes para cerrar a Javi Guerra. Aunque no podemos asegurar nada, es probable que haya movimientos en el mercado de invierno.