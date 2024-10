Fabrizio Romano confirma el nuevo fichaje del Barça: Firma hasta 2029 como Pau Cubarsí

Fabrizio Romano es, sin lugar a dudas, uno de los periodistas más influyentes en el mundo del fútbol, especialmente en lo que se refiere al mercado de fichajes. Conocido por sus exclusivas y sus anticipos de negociaciones, Romano tiene la habilidad de cambiar el rumbo de las conversaciones entre clubes y jugadores con solo un adelanto. Su famosa frase "Here we go" es sinónimo de confirmación de fichajes inminentes, lo que lo ha convertido en una de las fuentes más confiables y seguidas por los aficionados.

En clave FC Barcelona, Fabrizio Romano ha seguido muy de cerca todas las novedades del club catalán, y una de las más importantes ha sido la reciente renovación de Pau Cubarsí. Según ya informó, Cubarsí ha firmado un nuevo contrato con el Barça hasta 2027, pero con una opción de extenderlo hasta 2029. Además, el club ha blindado al joven talento con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una clara muestra de la confianza que tienen en su enorme proyección.

Pau Cubarsí ha irrumpido en el primer equipo con un gran nivel, demostrando una madurez poco común para su edad. Hansi Flick ha confiado en él para varias competiciones, y el central ha respondido con actuaciones sobresalientes. Con esta renovación, el Barça se asegura la continuidad de una de sus mayores joyas, pero este no es el único movimiento que se ha producido y Fabrizio Romano lo sabe.

Fabrizio Romano lo confirma: Ya es oficial, firma como Pau Cubarsí

Siguiendo esta misma línea, Fabrizio Romano ha adelantado también el próximo movimiento del Barça: la renovación de Marc Bernal. El heredero de Sergio Busquets, que debutó bajo las órdenes de Hansi Flick esta temporada, ha mostrado un gran potencial en la medular y el club quiere premiar su rendimiento. Lamentablemente, Marc Bernal sufrió una grave lesión que lo mantendrá alejado durante varios meses, pero su futuro seguirá ligado al club hasta 2026, con opción a alargar el vínculo hasta 2029.

A pesar de la lesión, el Barça ha decidido apostar por Marc Bernal a largo plazo. Según Fabrizio Romano, el club confía plenamente en su recuperación y en su capacidad para volver a ser un jugador importante para el equipo en el futuro. La renovación de Marc Bernal también ha sido comunicada oficialmente por el club, asegurando así su continuidad a pesar de la situación adversa.

Con las renovaciones de Pau Cubarsí y la de Marc Bernal ya confirmadas, el Barça refuerza su apuesta por la cantera. La filosofía de desarrollar jóvenes talentos que puedan marcar la diferencia sigue presente en el seno del FC Barcelona y Fabrizio Romano lo sabe. Marc Bernal será importante en el futuro y por eso ha firmado su nuevo contrato hasta 2029 con una cláusula de 500 millones.