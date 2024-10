Erling Haaland se acerca al Barça: un fichaje de 100M€ es la clave, Flick no lo quiere

El Barça ya empieza a ojear a varios jugadores para cumplir con los objetivos de confección de plantilla que pueden aparecer en los próximos meses. La delantera, de momento, está muy bien cubierta por un Robert Lewandowski que ha recuperado su versión más aniquiladora y que ya figura como máximo anotador de LaLiga. Son 10 goles los que ha marcado el polaco en los 9 duelos disputados hasta la fecha en esta competición.

No obstante, son 36 años ya los que tiene el ex del Bayern y en el seno del Barça son conscientes de que su pólvora no será eterna. Por eso, Deco y su equipo directivo ya empiezan a sondear el mercado para apuntar algunos jugadores que podrían figurar en la lista de candidatos idóneos para suplirle. Y, desde luego, Erling Haaland es el gran favorito; ya sabemos que es el gran capricho de Joan Laporta.

Hasta ahora plantearse su fichaje ha sido más bien propio de la utopía más fantasiosa. La situación económica del Barça no ha sido la adecuada y, además, el Manchester City no estaba dispuesto a dejar marchar a su gran referencia ofensiva. Sin embargo, los directivos del equipo del Etihad parecen haber hallado un ariete que podría ocupar su puesto a la perfección, Viktor Gyökeres; y ahora, según Fichajes.net, la salida de Erling Haaland de los cityzen ya no es tan improbable.

Viktor Gyökeres, el recambio de Erling Haaland

Y es que casi por arte de magia ha aparecido en el panorama futbolístico el nombre de Viktor Gyökeres. El Sporting de Lisboa hizo una gran apuesta por este ariete sueco el pasado verano de 2023 e invirtió 24 millones por la contratación de este jugador que provenía de la Championship. Y no le fueron nada mal las cosas en su primer año en Portugal; anotó 43 goles y repartió 15 asistencias en los 50 duelos que disputó con el elenco lisboeta.

No pudimos disfrutar del talento de Viktor Gyökeres en la Eurocopa, pues la selección sueca no logró el pase. No obstante, durante el verano ya figuró en la lista de objetivos de grandes equipos europeos, como el Atlético de Madrid o el Arsenal. El Sporting de Lisboa se puso firme y fijó su precio de salida en unos 100 millones que no pudieron afrontar ni los colchoneros ni los 'gunners'.

Pero en el Manchester City otro gallo canta. Viktor Gyökeres ha comenzado el curso a un nivel sobresaliente, manteniendo su soberbio estado de forma de la 2023/24. En los 11 primeros choques disputados con la carcasa verdiblanca, ya ha conseguido ver puerta en 12 ocasiones y, además, ha brindado 3 pases de gol. Son cifras, desde luego, de auténtico crack.

Así pues, si el Manchester City finalmente se decidiera por desembolsar ese centenar de 'kilos' por Viktor Gyökeres, al Barça se le abriría la puerta de ir a por su gran capricho: Erling Haaland. Eso sí, Joan Laporta también tendría que hacer un gran esfuerzo económico.