Enzo Maresca pone en bandeja un fichaje de lujo para el Barça: 'No tenga…'

El Chelsea está haciendo una reestructuración muy grande en todas las partes de la entidad. Ya no solo en lo que a jugadores se refiere, puesto que también ha cambiado el entrenador y parte del staff. Los ingleses están recibiendo inyecciones de dinero constantes y parece que nada ni nadie puede frenarlos.

Actualmente, Enzo Maresca tiene a más de 40 futbolistas bajo sus órdenes, siendo Marc Guiu uno de ellos. El canterano del Barça prefirió dirigirse a la Premier League, donde está teniendo algunos minutos, antes que renovar. Pero uno de sus compañeros no está teniendo la misma suerte y el entrenador ya lo ha ofrecido a diversos equipos.

Enzo Maresca y el Barça, mano a mano

Enzo Maresca tiene que pensar muy bien con qué jugadores quedarse, ya que no puede inscribirlos a todos. Los altos mandos del Chelsea están fichando sin parar y tienen que empezar a vaciar la plantilla. Unas declaraciones del entrenador que tuvieron lugar el otro día han hecho que las alarmas se disparen en Can Barça.

La situación económica del Barça no es para nada buena y tiene que buscar fichajes de calidad a bajo precio. No se puede permitir según qué jugadores, y menos teniendo en cuenta el poco margen que tiene en la masa salarial. De hecho, los de la Ciudad Condal han tenido que regalar a Ilkay Gündogan por este motivo.

Enzo Maresca respondió lo siguiente al ser preguntado por Raheem Sterling: "Si soy honesto, es probable que no tenga minutos aquí". Posteriormente, añadió: "No estoy diciendo que Raheem no sea un buen jugador, pero prefiero otro tipo de extremos". Esto ha impresionado a gran parte de la afición que, aunque sabía que Sterling no estaba al nivel que mostró cuando militaba en el City, tampoco lo veía tan mal.

Raheem Sterling es ofrecido por Enzo Maresca, pero el Barça dice NO

Raheem Sterling es una cara muy reconocida en el fútbol mundial, pero más todavía en la Premier League. Por desgracia para sus fanáticos, Enzo Maresca lo ha apartado del equipo y ha dejado claro que es mejor que el delantero se marche. En la misma rueda de prensa mencionada anteriormente, también dio a entender que ya se le estaba buscando otro equipo.

A su vez, el Barça está en busca de un extremo de calidad y que no sea muy caro. Aunque el futbolista del conjunto de Enzo Maresca encaja con la descripción, todo apunta a que los catalanes no están interesados. El fichaje de Sterling tendría un coste de entre 20 y 30 millones de euros.