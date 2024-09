Dos titanes de la Premier League compiten por el fichaje de Fermín López

Fermín López ha pasado de ser un joven de la cantera del Barça a una estrella mundial en una sola temporada. El español tenía los días contados en el club, pero Xavi Hernández le dio la oportunidad que tanto necesitaba. Después de eso, todo ha ido hacia arriba.

El Barça no pasa por un buen momento económico, pero tiene claro que no dejará ir a sus promesas. Fermín López ha explotado tras su buen año, especialmente gracias a los Juegos Olímpicos. Recibió dos grandes ofertas de la Premier League y seguirán estando sobre la mesa.

Fermín López y los dos grandes de la Premier League

Fermín López estaba cedido en el Linares en la 2022-23 y era una venta casi segura al regresar al Barça. Por suerte, Xavi Hernández vio algo en él y lo reclamó para la gira de Estados Unidos. Tuvo grandes apariciones que hicieron que se ganara un puesto en la plantilla del primer equipo.

Durante la primera mitad de la temporada, Fermín López no tuvo los minutos necesarios para mostrar su mejor nivel. Tras las lesiones, el culé empezó a aparecer con más regularidad; marcando, asistiendo y participando activamente en el juego. Su tramo final le dio el impulso necesario para ir a La Selección.

Si bien es verdad que no tuvo protagonismo en la Eurocopa, fue clave en los Juegos Olímpicos. Tras ello, el Tottenham y el Manchester United, dos de los equipos más grandes de la Premier League, preguntaron por el joven del Barça. El conjunto catalán lo tiene vinculado hasta 2027 y no quiere desprenderse de él.

Manchester United y Tottenham, en la cola

En este momento, Fermín López ha encadenado dos lesiones que le han impedido seguir con el grupo. Se lesionó con la Sub 21 y con el equipo tras volver, algo que no ha gustado para nada a los aficionados del conjunto de la Ciudad Condal. Pese a eso, su valor de mercado no ha bajado y está fijado en los 30 millones de euros.

Aun sin estar disponible, el Barça tiene muy presente a Fermín López y no quiere desprenderse de él de ninguna de las formas. Esto llevó a la entidad a rechazar las ofertas que recibió. Es probable que Hansi Flick use mucho al mediocentro cuando regrese a los terrenos de juego.