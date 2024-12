Descartado por Hansi Flick, se va al Liverpool por 60 M€: adiós definitivo al Barça

Hansi Flick está aprovechando al máximo la plantilla que tiene y los efectivos no siempre son los mejores. Los culés suelen tener a varios jugadores en la enfermería y casi nunca están todos los titulares a punto. De todos modos, el alemán se las ha ingeniado para que las bajas no se noten tanto y poder seguir ganando partidos.

El Barça no pasa por un buen momento económico y no puede permitirse según que inversiones. Por suerte, no todo son malas noticias: los de la Ciudad Condal recibirán mucho dinero con la decisión de Hansi Flick. A decir que no a una posible vuelta, ingresarán más de 20 millones de euros sin hacer absolutamente nada.

Hansi Flick y su equipo

Hansi Flick llegó tras la destitución de Xavi Hernández y ha hecho grandes cosas desde aquel entonces. Aunque se confiaba mucho en el alemán, no se esperaba que los resultados fuesen tan inmediatos como lo están siendo. Los aficionados están ilusionados con el proyecto del nuevo técnico y la directiva le apoya totalmente, que fue algo que le faltó a Xavi.

En algunos momentos, dio la sensación de que el exentrenador remaba contracorriente totalmente solo. El fichaje de Vitor Roque sin tener en cuenta la opinión de Xavi Hernández demuestra que Joan Laporta y su séquito no pensaban mucho en qué le parecía al míster. Finalmente, se le acabó echando de malas maneras por decir la pura verdad en una rueda de prensa.

La parte positiva de todo esto es que Xavi siente los colores y ha ayudado a Flick en todo lo posible, como ya se vio en una foto. Compartieron una fotografía por redes sociales en la que ambos posaban en casa de Xavi Hernández. Ahora, Hansi Flick, quien no quiere vivir en el pasado, ha dicho que no a la vuelta de uno de los mejores futbolistas de Portugal.

El "no" de Hansi Flick

Hansi Flick es consicnete de qué jugadores necesita y sabe que el centro del campo está muy bien cubierto por el momento. Esto ha hecho que rechace la vuelta de Nico González, quien está brillando con el Oporto. El Barça dejó que se marchase, pero se guardó una opción de recompra de 30 millones y un 40% de una futura venta.

El Liverpool se está planteando seriamente pagar los 60 kilos y sumar a Nico González a sus filas. De ser así, el Barça recibiría 24 millones de euros gracias a los derechos. Pronto veremos si se confirma que Hansi Flick no quiere al exculé o si prefiere pagar para que vuelva a casa.