Del Chelsea al Barça, fichaje para olvidar ya a Nico Williams: 'Mejor que Neymar...'

El Barça, liderado por Joan Laporta, ya ha cerrado página y descarta el fichaje de Nico Williams, quien seguirá jugando en el Athletic Club durante la próxima temporada. Nico Williams tenía apalabrado su fichaje por el Barça y estaba muy ilusionado con esa posible dupla con Lamine Yamal, pero el Barça no le podía garantir la inscripción en LaLiga. Con todo ello, Nico Williams escogió seguir en el Athletic Club y, por ende, el Barça ha tenido que rehacerse cerrando el fichaje del nuevo Neymar que también quiere el Chelsea.

Aunque el Barça de Hansi Flick tiene muchas otras prioridades, Joan Laporta quiere devolverle la ilusión al culer y sabe que, para ello, será vital acudir al mercado de fichajes estival. El tiempo corre, pero al parecer el Barça ya habría cerrado un preacuerdo verbal con el nuevo Neymar, quien también tiene una suculenta oferta del Chelsea de la Premier League. El Barça sueña con volver a contar con un extremo izquierdo del talento y del carisma de Neymar y, por ello, Joan Laporta ha querido cerrar un fichaje descomunal para ya.

Superar el nivel de Neymar en el Barça será complicado, pero Joan Laporta quiere olvidar lo de Nico Williams y, para pasar página, será imprescindible fichar talento determinante. El Barça esperaba contar con Nico Williams, pero como ya contamos en 'e-Notícies', el extremo izquierdo español no quería arriesgarse a quedarse fuera de las primeras jornadas de LaLiga EA Sports. De hecho, Nico Williams ha entrado en la convocatoria del Athletic Club y jugará este mismo jueves contra el Getafe en San Mamés (Bilbao).

El Barça se enamora del nuevo Neymar, pero el Chelsea puja fuerte por hacerse con el gran fichaje del verano

El Barça debe pasar página y olvidar lo sucedido con Nico Williams, quien no ha respondido a la última oferta del Barça, que todavía no dispone de margen salarial para inscribirle. Con todo ello, el Barça ha decidido mover ficha por otro extremo izquierdo top que todavía no había sido descubierto y que recuerda y mucho al mejor Neymar. El problema es que, al igual que el Barça, el Chelsea también se ha entrometido en la carrera por fichar al jugador en cuestión, que no descarta ninguna posibilidad este verano.

El Barça tiene varios retos durante este próximo mercado de fichajes de verano, pero desde la entidad culer aseguran que todo deberá empezar por cumplir con la norma 1:1 de LaLiga. Además, el Barça asegura que, para poder fichar a futbolistas del calibre de Nico Williams, es probable que antes se deban cerrar algunas ventas importantes, algo que no está nada claro. Con todo ello, Joan Laporta ya ha tomado otra ruta diferente: busca cerrar el fichaje del nuevo Neymar, quien también cuenta con una importante propuesta del Chelsea inglés.

Hansi Flick también ha sido uno de los grandes valedores del nuevo fichaje del Barça, pues el DT alemán considera que el Barça necesita más talento potencial en el flanco zurdo. Con esta sensación, Hansi Flick confirma que Ansu Fati no entra en los planes de un Barça que le buscará una salida tras confirmar oficialmente la llegada de otro talento. Llegaría tras plantar al Chelsea y, según ha podido saber 'e-Notícies', Joan Laporta ya presiona para confirmar el nuevo gran fichaje del Barça.

Del Chelsea al Barça, fichaje para olvidar ya a Nico Williams: 'Mejor que Neymar...'

Nico Williams está totalmente descartado y el Barça da por hecho que es momento de moverse e ir con todo a por el nuevo Neymar, que también interesa al Chelsea. Joan Laporta entiende que Hansi Flick tiene otras prioridades, pero considera que, para devolverle la ilusión al culer, hará falta acudir al mercado de fichajes para atar a un delantero.

El Barça ha estado muy pendiente de la Eurocopa de Alemania y se ha marcado el gran objetivo de juntar a Nico Williams con Lamine Yamal, pero no terminará sucediendo. Como alternativa, Joan Laporta, que está obsesionado con mejorar la parcela atacante, ha empezado a trabajar en el fichaje del nuevo Neymar, quien también disfruta de una oferta del Chelsea.

¿Quién es este nuevo Neymar que el Barça quiere para olvidar a Nico Williams? Pues hablamos, más concretamente, de Ademola Lookman, futbolista nigeriano de 26 años y extremo del Atalanta. Lookman, quien brilló contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de Europa, llevaba varias semanas en la agenda de Joan Laporta y el Barça quiere atarle ya. Recuerda mucho a Neymar y el Barça cree que, cerrando su fichaje, haría olvidar todo lo sucedido con Nico Williams.