Deco se cansa de esperar, quiere cerrar ya el acuerdo: semana clave en el Barça

Deco, el director deportivo del Barça, aún tiene mucho trabajo por delante en este mercado de fichajes. Aunque ha logrado cerrar varias operaciones, como las de Joan García y Roony Bardghji, el trabajo no ha hecho más que comenzar. Hansi Flick ha solicitado la incorporación de un extremo y un lateral, lo que significa que Deco sigue con la presión de tener que dar respuesta a las necesidades del equipo.

Pero el portugués no solo tiene que pensar en las incorporaciones, las salidas también son cruciales en su planificación para la temporada próxima. Laporta ha sido claro en este aspecto, indicando que los jugadores con un año de contrato no continuarían en el Barça si no se llega a un acuerdo de renovación. Esto ha llevado a Deco a centrar sus esfuerzos en las renovaciones de los futbolistas clave de la plantilla.

Frenkie de Jong, una renovación urgente

El caso de Frenkie de Jong ha sido uno de los más comentados en los últimos meses. El holandés tiene contrato hasta 2026, pero el proceso de renovación ha sido lento y ha dejado a muchos en el club con dudas. Deco lleva más de dos años intentando que renueve, pero De Jong ha ido posponiendo la firma de su nuevo contrato hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora.

Joan Laporta ha dejado claro que si no se cierra la renovación de Frenkie de Jong antes de que termine el mercado de fichajes, el jugador tendrá que salir del club. Este ultimátum ha puesto a Deco en una situación crítica, ya que el futuro de uno de los pilares del equipo está en juego. El director deportivo ahora está presionando para cerrar la renovación cuanto antes.

Frenkie de Jong toma una decisión que pone contento a Deco

Después de meses de negociación, Deco ha intensificado los esfuerzos para conseguir que Frenkie de Jong renueve su contrato. El '21', que ha sido clave en el centro del campo del Barça, ha aceptado ajustar su salario en función de las necesidades del club.

Pero, sin duda, lo más relevante que ha sucedido en los últimos días es que De Jong ha despedido a su agente, Ali Dursun, quien estaba frenando la firma del acuerdo. Este cambio de postura por parte del holandés ha abierto la puerta a un trato que podría firmarse en los próximos días. Ahora, Pini Zahavi, representante de Lewandowski entre otros, ha tomado las riendas de la negociación: todo va viento en popa.

Con la renovación de Frenkie de Jong encaminada, Deco asegura uno de los cimientos fundamentales del equipo para los próximos años. A pesar de las complicaciones, Frenkie parece estar dispuesto a llegar a un punto de entendimiento que satisfaga al Barça y a sus propias expectativas. En los próximos días, se espera que los últimos detalles se cierren y que De Jong firme la renovación.