Deco lo celebra y se lo dice a Pablo Torre: su fichaje de 62 millones ya está listo

Deco ha sido uno de los nombres que más ha dado de lo que hablar en la Ciudad Condal estos últimos tiempos. Sus apuestas personales han hecho que gran parte de los aficionados no estén conformes. Por suerte, no todo han sido malas decisiones y el Barça ha conseguido recuperarse un poco.

Joan Laporta, Deco y el resto de la directiva están intentando solucionar los problemas financieros de la entidad. Aunque no es algo sencillo, están consiguiendo que las deudas se reduzcan y que los ingresos aumenten paulatinamente. Una de las decisiones de los altos cargos afecta directamente a Pablo Torre, quien vuelve a estar contra las cuerdas.

El futuro de Pablo Torre, en peligro por un fichaje

Pablo Torre no ha tenido todas las oportunidades que merece en el Barça y ha pasado mucho tiempo en el banquillo, lugar que no agrada a ningún futbolista. Había ciertas cosas que a Xavi Hernández no le gustaban y así lo dio a entender. No contó con el ex del Racing en toda la temporada y acabó cedido en el Girona, donde tampoco tuvo suerte.

De todos modos, Pablo Torre siguió intentándolo y con Hansi Flick se ganó varias oportunidades. El alemán empezó a brindarle minutos y el mediocentro respondió muy bien, dejando destellos de calidad en el césped. Aun así, parece que con el paso de las semanas esta confianza ha ido decayendo y ya no forma parte del '11' inicial.

Además de haber perdido protagonismo, la vuelta del gran fichaje de verano, Dani Olmo, lo ha sentenciado del todo. El ex del Leipzig estará disponible para el partido contra el Sevilla, y es evidente que será él quien acompañe a Pedri. El español fue una apuesta de Deco, que pagó 55 millones fijos + 7 en variables por su fichaje, y ha respondido realmente bien: todo un éxito.

La incorporación de Dani Olmo

Dani Olmo se formó en las inferiores del Barça, pero tuvo que marcharse porque no iba a tener cabida en el primer equipo. Después de mostrar un gran rendimiento en la Bundesliga, el internacional fue llamado por diversos de los grandes de Europa. Por suerte para los culés, el mediocentro apostó por volver al club de su vida.

Desde que llegó al Barça, Dani Olmo acumula 3 goles en 3 partidos, y habrían sido más si no hubiera caído lesionado. Su inminente vuelta dejará a Pablo Torre en segundo plano y se volverá a repetir todo el ciclo. Pronto sabremos si Torre debe marcharse en invierno para jugar o si Flick le dará otra oportunidad.