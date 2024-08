Deco vuelve a tener un fichaje entre manos y recuerda al caso Vitor Roque

La negativa de Nico Williams a abandonar Bilbao para fichar por el Barça, está provocando un quebradero de cabeza a Deco. La dirección deportiva del Barça ha puesto la directa para solventar, de una vez por todas, el fichaje del extremo zurdo. La negativa de Nico Williams y el duro correctivo en el Gamper, han encendido todas las alarmas.

Deco habría reactivado varios contactos ya iniciados en el pasado y que en su momento era su preferido para el extremo zurdo. El fichaje estaría siendo sumamente complicado porque hay más equipos en liza y por las exigencias del club propietario, el Liverpool. El Barça tanteó en su momento su llegada y advirtió la gran predisposición del jugador, pero finalmente, todo quedó en nada.

Luís Díaz es el elegido por Deco, el cual ha reabierto los contactos, pero todo indica que no va a ser una operación fácil. El Liverpool, a pesar de los rumores surgidos, no tendría ninguna intención de desprenderse del futbolista. El Liverpool habría dejado claro al Barça que no aceptará bajo ningún concepto una rebaja en el precio de Luís Díaz ni jugadores a cambio.

El Liverpool pone precio a Luís Díaz

Luís Díaz tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2027 y su entrenador cuenta con el futbolista colombiano. Según se ha rumoreado en la prensa deportiva inglesa, el Liverpool estaría dispuesto a escuchar ofertas a partir de los 70 millones. A día de hoy y con la situación financiera del Barça, se advierte casi imposible la incorporación de Luís Díaz a la disciplina azulgrana.

El Barça tiene a favor que el colombiano siempre ha querido jugar en el Camp Nou. Recientemente, en la Copa América, el rendimiento de Luís Díaz no fue muy destacado. Eso sí, en el último amistoso jugado con el Liverpool, demostró estar a un gran nivel llegando a marcar un doblete.

Deco, el gran valedor de Luís Díaz

Parte de la idea de hacerse con Luís Díaz nace de Deco, el cual, como el colombiano, jugaron en el Porto. Lo conoce a la perfección y siempre ha recomendado su incorporación. En los últimos días, otros equipos como el Manchester City o PSG también se habrían interesado por Luís Díaz.

Deco siempre ha entendido que el colombiano es un jugador diferencial pero el club priorizó la llegada de Nico Williams. Aunque el fichaje se atisba complicado, de momento todo está en el aire y dependerá del precio final que el Liverpool fije tras negociaciones. El problema del Barça es que cada vez queda menos tiempo, y a estas alturas, las operaciones son cada vez más delicadas de acometer.