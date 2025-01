La decisión de Dani Olmo que ni el Barça ni Laporta podían imaginar: 'Ahora voy a...'

El Barça confirma que Dani Olmo no ha sido inscrito a tiempo en LaLiga EA Sports y que, por ende, el mediocampista de Terrassa no podrá volver a jugar esta temporada. El Barça, eso sí, se acoge a que la RFEF apruebe la inscripción de Dani Olmo, pues, según explican fuentes del club, se trata de un caso de fuerza mayor. Todo parece complicado y el ridículo del Barça está al borde de quedar confirmado y, ante esta situación tan complicada, 'e-Notícies' os puede explicar que Dani Olmo ha tomado una decisión.

El Barça tenía previsto cerrar la inscripción de Dani Olmo antes del 31 de diciembre de 2024, pero no se logró y, por ende, la incertidumbre se apodera de la situación. Ahora, el Barça insiste en jugar y apurar opciones para evitar que Dani Olmo quede libre y pueda salir gratis, pero el mediocampista egarense ya ha tomado una decisión drástica. Dani Olmo fue fichado durante el pasado mercado de fichajes de verano y costó cerca de 50 millones de euros y, ahora, el Barça y Joan Laporta le podrían perder gratis.

Lo curioso del caso es que el egarense Dani Olmo, formado en las categorías inferiores del Barça, ha tomado una decisión tan drástica como inesperada. Ni el Barça ni Joan Laporta se la esperaban, pero la decisión de Dani Olmo es la que es y, por consiguiente, deberá ser aceptada. Dani Olmo está muy tocado y se le vio notablemente afectado en el primer entrenamiento del año en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero se siente con fuerzas para tomar decisiones.

Dani Olmo decide y el Barça y Joan Laporta alucinan: la decisión es drástica y ya ha sido confirmada

El Barça trabaja para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan ser inscritos, antes del próximo 3 de enero, a LaLiga EA Sports. El club culer, liderado por Joan Laporta, se acoge a que "entregó toda la documentación solicitada a tiempo" y que "solo faltaban algunos comprobantes de ingresos bancarios vinculados a la operación". Ahora es LaLiga y la RFEF quienes deberan decidir, pero todo parece indicar que ni Dani Olmo ni Pau Víctor volverán a vestir los colores del Barça durante esta temporada.

Si el Barça no logra inscribir a Dani Olmo, el mediocampista egarense quedará libre y tendrá derecho a cobrar, de forma íntegra, todo su contrato firmado durante el pasado verano. En este sentido, Dani Olmo solo podría volver a jugar con otro club si lo hace en calidad de fichaje, pues el Barça no podría cederlo al no tenerle inscrito. Dani Olmo ha recibido un sinfín de ofertas por parte de grandes clubes europeos, pero el mediocampista culer ha decidido escuchar al Barça y ha tomado una decisión ya confirmada.

La decisión de Dani Olmo que ni el Barça ni Laporta podían imaginar: 'Ahora voy a...'

Si Dani Olmo no se mueve del Barça y, por ende, no es inscrito en LaLiga EA Sports, no podrá volver a jugar ni con el club culer ni con España. Ni en LaLiga EA Sports ni en la Champions League: Dani Olmo debería pasarse los próximos seis meses de competición en la grada, algo que le dejaría fuera de combate. Además, a diferencia de Pau Víctor, Dani Olmo sí que tiene firmada una cláusula de salida, por lo que, de no ser registrado, podría salir gratis a cualquier otro club.

LaLiga insiste y asegura que el Barça "ya no tiene tiempo para inscribir a Dani Olmo", pero Joan Laporta prepara el último gran intento para evitar el desastre del año. Este pasa por lograr que la RFEF califique el caso de Dani Olmo de "fuerza mayor" y que, por ende, entre de facto para lograr que LaLiga inscriba a Olmo.

A pesar de que existe esta posibilidad, Dani Olmo ha tomado una decisión que ni Laporta ni el Barça podían imaginar. Y es que, según ha podido confirmar 'e-Notícies', Dani Olmo tiene decidido quedarse en el Barça, aunque eso implique no volver a jugar durante los próximos seis meses de curso. La decisión por parte de Dani Olmo es definitiva: no se quiere mover del Barça y, si tiene que quedarse en la grada, lo hará sin ningún tipo de problema.