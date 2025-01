Dani Olmo es, sin lugar a dudas, el gran protagonista de los últimos días. El talentoso mediapunta empezó su carrera deportiva en La Masía del Barça, pero siendo adolescente decidió emigrar para probar suerte en el extranjero. Tras varias temporadas en Croacia decidió dar el salto al Leipzig, lugar donde brilló con luz propia hasta llamar la atención del FC Barcelona.

Tras sus excelentes temporadas en Alemania, el Barça decidió ir a por su fichaje el verano pasado. Y, tras previo pago de 55 millones, Dani Olmo regresó a la que un día fue su casa en busca de estabilidad. Nada más firmar con el equipo catalán confesó sentirse muy contento e ilusionado con esta nueva etapa, pero la alegría le ha durado más bien poco: en concreto, 4 meses.

Sí, porque salvo sorpresa mayúscula e inesperada, Dani Olmo no podrá jugar con el Barça hasta que termine la presente temporada, ya que no ha podido ser inscrito. La directiva ya tuvo muchos problemas para inscribirlo en verano, aunque finalmente la lesión de Christensen le permitió jugar hasta diciembre. Ahora, pasada ya la fecha límite, el FC Barcelona no ha podido inscribirlo y el '20' tendrá que quedarse en la grada sin jugar hasta el próximo verano.

Dani Olmo, engañado, pone 4 ofertas encima de la mesa del Barça: "Puedo ir a..."

Pese a estar avisado, Dani Olmo no da crédito a la situación que le está tocando vivir. No entiende cómo el Barça ha podido llegar hasta estos extremos y está muy cabreado. De hecho, ayer apareció por el entrenamiento visiblemente triste y decepcionado con lo que está sucediendo.

Sin embargo, Dani Olmo lo tiene claro: su principal objetivo es seguir en el Barça, aunque sea sin jugar. Le ha costado mucho volver al club de su vida y ahora no se irá tan fácilmente. Eso sí, en caso de que la situación se alargue más de la cuenta o le confirmen definitivamente que no podrá jugar hasta verano, el '20' tiene 4 ofertas como solución.

Dani Olmo se siente engañado y no dudará en marcharse del Barça si no le ofrecen garantías de que podrá jugar con normalidad. En este sentido, el internacional español ya ha recibido 4 ofertas para irse en enero, lo que supondría un mazazo enorme para la afición culé. Recordemos que Olmo está siendo un jugador realmente necesario para Flick, así que su adiós a mitad de curso sería fatal.

Es por eso que el Barça necesita solucionar el tema de la inscripción de Dani Olmo cuanto antes. De lo contrario, Manchester City, PSG, Bayern Múnich y Manchester United harán lo imposible para cerrar su fichaje en enero. Todos ellos necesitan refuerzos en la medular, y la posibilidad de incorporar a Dani Olmo completamente gratis es una oportunidad única.

Veremos qué sucede, pero es evidente que Dani Olmo se siente traicionado y ya está buscando soluciones. De momento le da margen al FC Barcelona para que encuentre una solución. Sin embargo, en caso de que todo siga igual, el '20' podría optar por aceptar la propuesta del Manchester City, PSG, Bayern Múnich o United.