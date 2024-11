Dani Olmo, sin piedad, se cobra su primera víctima en el Barça, Flick no lo evita

Dani Olmo es considerado uno de los mejores futbolistas del momento y su fichaje lo está dejando claro. El centrocampista está a un nivel muy alto y los aficionados están muy satisfechos con su llegada. De hecho, ha jugado la mayoría de los minutos en los que ha estado disponible.

El Barça ha tenido un mercado de fichajes de verano poco movido y los hinchas se han quejado en repetidas veces. Deco no se empezó a mover hasta la última semana, pero las incorporaciones están dando el nivel que se requiere en la Ciudad Condal. Por desgracia, la llegada de Dani Olmo ha dejado en segundo plano a uno de los cracks del verano.

Dani Olmo y su llegada

Durante el verano, hubo muchos rumores que situaron, principalmente, a Dani Olmo y Nico Williams en la órbita del Barça. De hecho, el propio Joan Laporta admitió públicamente que el fichaje del extremo del Athletic Club era más que factible. Teóricamente, era lo que más habría favorecido al Barça, ya que Raphinha no acababa de convencer.

El brasileño tuvo un periodo de adaptación largo y gran parte de la afición no estaba conforme con su juego. Sorprendentemente, ha sacado pecho en el peor momento y ha demostrado que no hace falta que nadie le sustituya. El ex del Leeds está siendo una de las revelaciones de la temporada y Nico Williams no habría podido hacer nada.

Por suerte, Dani Olmo sí que fichó por el Barça; sin contar su lesión, el mediocentro está dando unos resultados más que buenos. Lo malo de todo esto es que Fermín López se ha quedado sin sitio en el '11' inicial y los minutos escasean cada vez más. Además, Hansi Flick está encantado con el rendimiento del nuevo fichaje y parece que no piensa mucho en Fermín.

Fermín López, contra las cuerdas

Fermín López fue el héroe de España en los Juegos Olímpicos y gracias a él su país consiguió el oro. El año pasado, el mediocentro no tuvo apenas minutos hasta el tramo final de la temporada. Xavi Hernández confió en él y su desempeño enamoró a todos los culés.

Si todo sigue como ahora, Hansi Flick seguirá prefiriendo a Dani Olmo, quien conecta a la perfección el centro del campo con la ofensiva. Es probable que Fermín López tenga que trabajar muy duro para poder hacerse un sitio en la plantilla. Viendo que no encaja en la posición de extremo, tendrá que acostumbrarse a otra posición.