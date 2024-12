La camiseta del Barça para la temporada del 125 aniversario ha sido todo un acierto y así lo ha demostrado la afición culé. Cuando se puso a la venta, en tan solo tres horas, ya había superado la facturación de todo el primer día de 2023. Lamine Yamal fue el gran protagonista y lideró las ventas a nivel mundial.

De hecho, la primera equipación batió todos los récords de venta históricos en un primer día. Pero además, la segunda equipación también ha despertado elogios entre los aficionados y ha tenido muy buen recibimiento en las tiendas del club. Las transacciones han aumentado notablemente, haciendo que el Barça gane mucho dinero a través del merchandasing.

Filtran la nueva camiseta del Barça para la 2025-26: Diseño sorpresa, la afición opina

Ahora, las nuevas equipaciones para la próxima temporada 2025-26 han sido filtradas y las opiniones en redes sociales no parecen ser muy del agrado del aficionado culé, más bien han decepcionado. Ha sido el gurú de las equipaciones, @memorabilia1899, quien ha desvelado las tres indumentarias para la próxima campaña que la firma Nike ha diseñado.

Hace unos días, el usuario de Twitter @memorabilia1899 compartió un montaje de las 3 equipaciones del Barça de la próxima temporada, que destacan por presentar varios cambios impactantes. Por ejemplo, la primera camiseta mantendría las franjas verticales de color azul y grana, pero a mitad del torso se intercambiarían las tonalidades. Un nuevo estilo para dar con un efecto inédito hasta la fecha en la camiseta del Barça.

La nueva camiseta sorprende, y la de visitante se lleva la palma

Pese al nuevo dibujo, la camiseta de local del Barça no será una revolución. Sin embargo, la segunda sí que será completamente novedosa, pues además de incorporar el logotipo de Kobe Bryant en el pecho, el color amarillo y morado serán los grandes protagonistas. Por último, la tercera equipación presenta un tono entre salmón y anaranjado que no termina de gustar.

Normalmente, Nike no suele arriesgar, pero esta vez han cambiado los criterios y se han atrevido para celebrar el acuerdo de patrocinio recientemente renovado. La directiva del Barça hace unas semanas ya confirmó el histórico acuerdo millonario que le vincula con Nike y que reportará 1700 millones de euros.

La afición opina sobre la nueva camiseta del Barça

La afición, pese a lo atrevido de la propuesta, no está muy contenta con ninguna de las 3 equipaciones presentadas. La primera, pese a que mantiene los colores del Barça, no termina de convencer. Mientras que la segunda no tiene ninguna relación con el club, y la tercera es demasiado extravagante.

Sea como sea, es evidente que Nike quiere dar un golpe encima de la mesa para la próxima temporada. Viendo los resultados de la presente campaña, la firma americana quiere potenciar las ventas y ha optado por revolucionar todos los diseños. Veremos qué acogida tienen cuando salgan a la venta, pero la opinión en redes no es muy favorable.