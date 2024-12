Confirmado, portazo del Barça a Nico Williams, Deco ya cierra otro fichaje: 'Son 22M€'

Nico Williams estuvo en las quinielas para ser uno de los fichajes estrella del Barça de cara al próximo mercado de fichajes de verano, pero ha quedado descartado por completo. El portazo de Nico Williams por parte del Barça no se ha propinado por casualidad: Deco ha fichado a una joven estrella de 19 años y tasada en 22 millones. Como ya contamos en 'e-Notícies', el Barça sigue buscando extremos izquierdos polivalentes tras confirmar que Nico Williams no fichará por el club culer: el vasco del Athletic Club está fuera.

El Barça confirma el portazo a Nico Williams y los justifica asegurando que todas las miradas y esfuerzos se pondrán encima del polivalente delantero noruego de 19 años Antonio Nusa. Nusa, que dio el salto al fútbol profesional con el Club Brujas, juega en el Leipzig y ha despertado el interés de un Deco que busca olvidarse de Nico Williams. El Barça considera que, por 22 millones de euros, Nusa haría las maletas hacía el club culer para convertirse en el 'recambio perfecto' para un Nico Williams que no fichará.

Nico Williams llegó a estar muy cerca de fichar por el Barça, de hecho el extremo campeón de la Eurocopa dio su 'ok' final, pero el escogido finalmente será Antonio Nusa. Según ha podido confirmar 'e-Notícies', el Barça ha puesto la directa para cerrar el fichaje, aunque sabe que antes deberá cerrar salidas como las de Ferran Torres o Ansu Fati.

El fichaje de Nusa, como era de esperar, se cerraría de cara al próximo mercado de fichajes de verano, pues el Leipzig acostumbra a dejar salir a sus futbolistas en verano. Ahora el Barça, liderado por Deco, deberá hacer los deberes en otras direcciones, especialmente en el apartado de ventas. La idea del Barça es que Nusa venga por unos 22M€ y que firme contrato hasta el 30 de junio de 2028, con un año más que sería totalmente opcional.