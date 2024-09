Cristiano Ronaldo pone fecha a su retirada: 'Lo más probable es que...'

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores delanteros que ha tenido el deporte rey en toda su historia. El astro portugués fue galardonado en el pasado sorteo de la Champions League como el máximo goleador de la historia de la competición.

Un premio que certifica que el delantero portugués es toda una leyenda vida del fútbol mundial. Su legado se traduce en cinco Champions League logradas en toda su carrera, cinco balones de oro y cinco botas de oro.

Por ello, para muchos, su legado le convierte en el mejor delantero de la historia del fútbol. Sin embargo, su mala salida del Real Madrid causó polémica en la que fue su última etapa como futbolista de élite.

Tras pasar por la Juventus y por el Machester United sin apenas lograr lo ya conseguido con el Real Madrid, decidió marcharse a Arabia Saudí.

En concreto, fue el Al-Nassr el que acogió a un Cristiano Ronaldo con 37 años en el verano de 2022. Una época en la que el portugués seguía con ganas de crecer, aunque parece que su mentalidad ha cambiado después de dos años allí.

Cristiano Ronaldo reconoce su retirada

El delantero portugués nunca había reconocido que le queda poco tiempo en el fútbol de élite. Siempre intentaba disuadir esa pregunta dejando claro que todo es posible en el fútbol o que él no descarta volver a Europa. Sin embargo, en la pasada entrevista concedida al canal portugués llamado 'Nox', Cristiano Ronaldo reconoció que hasta él tiene fecha de caducidad:

"No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años. Pero lo más probable es que lo haga aquí en el Al-Nassr". Además, añadió que el hecho de poder entrenar a un equipo puede que no sea lo suyo:

"Es difícil pensar que seré entrenador algún día. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro solo Dios lo sabe".

De esta manera, Cristiano Ronaldo pasó a reconocer por primera vez que no aspira a seguir jugando mucho más tiempo. Además, también ha dejado claro que lo más probable es que se retire en el Al-Nassr. Una decisión que parece no ir ligada con su retirada de la selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo quiere seguir en la selección

El futbolista del Al-Nassr quiere aumentar su legado en la selección portuguesa. Hasta ahora, Roberto Martínez no ha dudado en convocarle, considerándolo como un pilar fundamental.

Sin embargo, el Mundial podría ser un reto demasiado elevado hasta para Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que tendrá 41 años.

Aun así, el portugués tiene claro que quiere seguir defendiendo la camiseta de su país: "Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos".

Además, también ha apuntado como anunciará su adiós en un futuro: "Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte. Pero también muy meditada".