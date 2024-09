Christensen y Eric García demuestran el error del Barça: tres fichajes regalados

Eric García y Andreas Christensen son dos jugadores que no contaban para la disciplina azulgrana. Uno de ellos logró hacerse un hueco gracias a que el nuevo pivote no terminaba de cuajar en el equipo. Sin embargo, es una realidad que, en su posición natural, Christensen no tiene garantizado el puesto.

La irrupción de Pau Cubarsí y la consolidación de Íñigo Martínez como titular le han dejado fuera de la zaga al danés. Sin embargo, no es el único que ha visto como su titularidad se ha visto perjudicada por estos dos talentos.

Un joven Eric García empezó a destacar en el FC Barcelona cuando era solo un niño. Sin embargo, sus malas actuaciones en la selección española y en el primer equipo le llevaron a ser traspasado al Girona. Se marchó en calidad de cedido al Girona la temporada pasada, donde demostró que es un digno defensa central.

Tras clasificarse para la Champions League, Eric García ha vuelto al Barça para volver a intentar ganarse un hueco en la zaga. Sin embargo, parece que ambos centrales tendrán un papel diferente en el nuevo FC Barcelona de Hansi Flick.

Andreas Christensen y Eric García: de defensas a pivotes

Hansi Flick ha dejado claro en rueda de prensa que Eric García y Andreas Christensen son dos grandes pivotes. El técnico alemán afirmó que con ellos dos está más que cubierta la retaguardia de los dos interiores.

Actualmente, ese puesto lo ocupan Pedri y Marc Casadó, aunque en un futuro también veremos ahí a Frenkie De Jong. El centrocampista holandés es uno de los jugadores con más experiencia en esa posición, aunque el buen hacer de Casadó podría generar dudas.

Aun así, lo está claro es que Eric García y Andreas Christensen serán los dos pivotes del Barça hasta final de temporada. Un hecho que se confirma tras la venta de uno de los jugadores que ha terminado protagonizando una de las peores operaciones del equipo culé.

Se trata de Oriol Romeu, el centrocampista que en este mercado ha vuelto a Girona para ponerse a las órdenes de Michel. Sin embargo, no es el único que ha salido por la puerta de atrás del FC Barcelona en este mercado.

El FC Barcelona se deshace de sus tres errores

Marcos Alonso se ha marchado al Celta de Vigo, Oriol Romeu ha regresado al Girona y Lenglet jugará en el Atlético de Madrid esta temporada. Ellos han protagonizado tres de las peores operaciones de los últimos tiempos del club catalán.

Ninguno ha logrado destacar en el FC Barcelona y, por ello, afrontarán esta temporada para con la intención de hacer borrón y cuenta nueva. Sin embargo, es un hecho que la oportunidad para triunfar en el Barça se ha desvanecido. Además, el gran rendimiento de los de Flick ha confirmado que su baja productividad era un hecho innegable.