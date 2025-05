Confirmado, vuelve al Barça: Andreas Christensen desbloquea un fichaje de 40 millones

Andreas Christensen está pasando por el momento más complicado desde su llegada al FC Barcelona. El central se ha pasado toda la temporada en blanco a consecuencia de su lesión y posteriores recaídas. Christensen, apenas ha disputado 36 minutos de juego, siendo el menos utilizado por Hansi Flick.

Aunque Christensen ha entrado de nuevo en dinámica de grupo y ha sido conovocado para algunos encuentros, Flick no le está dando demasiados minutos. No parece que entre en los planes del técnico alemán, así que solo jugará en momentos de máxima necesidad. A pesar de esta situación, el central danés no tiene intención de abandonar el Barça este verano, pues todavía tiene contrato hasta junio de 2026 y quiere cumplirlo.

Andreas Christensen continúa pensando que puede ganarse la confianza del entrenador si realiza una buena pretemporada. Sin embargo, Joan Laporta y la dirección deportiva solo piensan en forzar su salida. Actualmente, Christensen se ha convertido en un problema para el club a nivel de planificación.

La salida de Andreas Christensen es clave para los planes de Laporta

Andreas Christensen, como ya hemos indicado, está por la labor de cumplir su contrato con el Barça. Quiere olvidar esta funesta temporada y comenzar la nueva con nuevos bríos. Sin embargo, la directiva culé tiene un objetivo totalmente opuesto a la del futbolista y desea forzar su salida para financiar un fichaje.

Christensen, a pesar de sus problemas físicos, tiene un buen mercado en ligas como la Premier o Arabia Saudí. Su paso exitoso por el Chelsea, del cual llegó como agente libre, hace que algunos clubs ingleses puedan estar interesados en el futbolista. El Barça se daría por satisfecho si pudiera acabar cerrando su venta por 15 millones, facilitando así el regreso del hijo pródigo al Camp Nou.

La vuelta de Alejandro Grimaldo

La salida de Andreas Christensen sería clave para firmar la vuelta de Alejandro Grimaldo, ex de La Masía. Grimaldo, lateral zurdo del Bayer Leverkusen, ha disputado esta temporada 45 partidos, marcando 4 goles y repartiendo 12 asistencias. A sus 29 años y en plena madurez, Alejandro Grimaldo estaría encantado de regresar al Barça.

Alejandro Grimaldo tiene contrato en vigor con el equipo alemán hasta junio de 2027 y su valor de mercado está situado en 40 millones. La salida de Christensen no solo liberaría masa salarial para su inscripción, sino que financiaría parte de su fichaje. No será fácil la vuelta de Grimaldo, pero Deco valora muy seriamente pagar su traspaso: lo quiere de vuelta al Camp Nou.