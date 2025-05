Confirmado, adiós Barça, jugará en el PSG: Luis Enrique consigue lo imposible

En el éxito del PSG esta temporada tiene mucho que ver la mano de Luis Enrique. El equipo parisino ha ganado el campeonato liguero y el técnico asturiano ha sido galardonado como el mejor entrenador de la Ligue 1. Además, con 39 partidos sin perder a domicilio, el equipo de Luis Enrique ha hecho historia en las 5 grandes ligas superando el récord del Milan de Capello con 38 encuentros.

Luis Enrique ha conseguido armar un equipo sin grandes individualidades donde cada jugador tiene claro su rol y juega para el colectivo. Y no solo eso, pues el asturiano ha conseguido algo impensable: el PSG juega mejor sin Mbappé. Los resultados le están dando la razón y los parisinos pueden alzarse con el triplete si ganan la Copa de Francia y la Champions.

Acabe como acabe la temporada, el PSG está preparando ciertos movimientos para este próximo verano y uno de ellos está directamente relacionado con el Barça. El equipo catalán necesita dar solución al dilema que se ha generado en la portería y el PSG podría tener la solución. Sin embargo, Luis Enrique ha movido ficha para que no suceda.

El Barça quiere pescar en el PSG

El FC Barcelona todavía no sabe qué pasará con sus porteros el año que viene. Ter Stegen ya está recuperado, pero su nivel genera dudas. Mientras que, por otro lado, ni Szczesny ni Iñaki Peña parece que vayan a continuar.

Ante tal escenario, el Barça está interesado en repescar al portero suplente del PSG y ex de La Masía: Arnau Tenas. El de Vic quedó libre en junio de 2023 y actualmente es el suplente de Donnarumma. Aunque no ha dispuesto de muchos minutos desde su llegada a París, Luis Enrique está encantado con él y no valora su salida.

Arnau Tenas se aleja definitivamente del Barça

Los rumores de que el Barça busca un portero si Szczesny acaba rechazando la posibilidad de renovar su contrato van creciendo. Iñaki Peña parece no contar con la confianza de Hansi Flick y tendría pie y medio fuera del club. Aunque el Barça confía en los porteros de La Masía, Flick estaría buscando un portero joven con experiencia internacional.

Aquí surge la figura de Arnau Tenas, que aunque está siendo un actor secundario por el momento en el PSG, es considerado pieza valiosa. El portero catalán ha cumplido con creces siempre que le ha tocado defender la portería parisina. Sin embargo, Luis Enrique no le dejará salir, cancelando así su regreso al Camp Nou.